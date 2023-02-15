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UK PM RISHI SUNAK OWNS MODERNA VACCINES - CONFLICTS OF INTEREST! THE INDIAN MARXIST WEF-GOLDMAN SACHS MAN WHO BECAME TREASURER THEN CRIME MINISTER - HOW COINCIDENTAL - ARE YOU A COINCIDENCE THEORIST?
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1 view • 02/15/2023

GUY BUYS AN IDEA BUT MAKES NO VACCINES BEFORE THE BIOWEAPON AND BIGGEST KILLER TO HUMANITY THEN TAKES CONTROLL IN NUMBER 11 DOWNING ST AS CANCELER THEN UNELECTED TO PM AS HE HAS THE MOST MONEY BECAUSE HE JUST ROBBED THE UK OF EVERYTHING GIVING THE MONEY TO HIMSELF AND GIVING THE UK TAXPAYER THE BILL  - BUT THE MONEY - ITS ALL GONE! AND THEY GENOCIDED YOU AS THEY REALLY HATE YOU AND WISH YOU WERE ALL DEAD! - IT WENT WRONG AND NOT ENOUGH DEAD SO PLAY ALONG AND PUSH THE SHOTS THAT MY BILLION DOLLAR COMPANY OWNS - DONT WORRY I HAVE A USA PASSPORT SO IF I HAVE T0 RUN YOU WONT GET ME!  I WILL BE ON THE GOLF COURSE PLAYING A ROUND WITH TRUMP!  JUST A DAY IN THE LIFE OF A "CULT" LEADER AND SKINNY INDIAN MARXIST CRIMINAL - A REAL CON-SERVERTIVE , WELL A MARXIST ONE, THE WEF LOVE HIM , FOR HOW LONG THOUGH?????????? THE RATS ARE JUMPING SHIP! AHOY!!!!!!!!!!

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