СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ ОЛЬГЕ СИМОНОВОЙ

Когда-то я был знаком с Ольгой Симоновой. Фантастическая девушка, потенциал которой так и не был раскрыт и оценен. Светлый человек навсегда останется в наших душах

и памяти. В сердцах, тех кто был с ней дружен и знаком! Наш Центр Подготовки Украинских Добровольцев стал первым местом, где она получила свои первые навыки работы

с оружием. Светлая память Ольге - воину света, вставшей на защиту Украины.

На Херсонщині загинула військовослужбовиця Ольга Сімонова. Росіянка за походженням, яка воювала за свободу в Україні. Вона родом із Челябінська.

Дівчині було 34 роки. У 2014 році Оля Сімонова зреклася російського громадянства, що було її принциповою позицією, та переїхала в Київ.

Спочатку була парамедиком у добровольчому підрозділі. А в 2017 році Оля стала першим контрактником Збройних Сил – іноземкою,

яка отримала паспорт громадянки України під час служби в армії. Згодом Оля Сімонова дослужилась до звання сержанта та була командиром бойової машини піхоти,

у 24-й механізованій бригаді імені Короля Данила.

Я благодарю каналы: 24 Канал, Факт, Факти ICTV за то, что сохранили память об Ольге Симоновой.

Оригинал видео: Історія росіянки, яка змінила громадянство та захищає Україну на Донбасі, Ми: https://www.youtube.com/watch?v=sqVfTOcNtK8

На канале: 24 Канал: https://www.youtube.com/@news24tvua

Оригинал видео: Ольга Симонова из Челябинска, участник #АТО. Сменила гражданство и выучила украинский язык: https://www.youtube.com/watch?v=1-RBmu8rp3I

На канале: Факт: https://www.youtube.com/@user-mc6vj8cm1c

Оригинал видео: Женщины защищают Украину. Кто такая Ольга Симонова и обязанности в зоне ООС: https://www.youtube.com/watch?v=RIJFY64mr0o

На канале: Факти ICTV: https://www.youtube.com/@FaktyICTVchannel

Оригинал видео: Чи отримає українське громадянство російська лікарка-доброволиця Ольга Сімонова? https://www.youtube.com/watch?v=qpMxV05vY9M

На канале: Громадське радіо: https://www.youtube.com/@hromadske_radio

Оригинал видео: ВІЧНА СЛАВА ЗАХИСНИЦІ: на ХЕРСОНЩИНІ загинула Ольга СІМОНОВА, захищаючи УКРАЇНУ: https://www.youtube.com/watch?v=Q-JIjTG40yY

На канале: Телеканал Прямий: https://www.youtube.com/@pryamiy

Оригинал видео: В Херсонской области погибла военнослужащая Ольга Симонова – ТСН: https://www.youtube.com/watch?v=0GtdIIRqcJY

На канале: ТСН: https://www.youtube.com/@tsn

Оригинал видео: ОТРЕКЛАСЬ ОТ РОССИИ и погибла на фронте за УКРАИНУ — невероятная история Ольги Симоновой: https://www.youtube.com/watch?v=_GA8fGAIa-M

На канале: Факти ICTV: https://www.youtube.com/@FaktyICTVchannel

Оригинал видео: Мобилизация. Разъяснение от Елены Васильевой: https://www.youtube.com/watch?v=0oEtrCbH3ng

1:19:58 / 1:29:08 Об Ольге Симоновой.

На канале: Elena Vasileva news: https://www.youtube.com/@elenavasilevanews6192

А так же. Частичная мобилизация. "Вредные советы" от Елены Васильевой: https://www.youtube.com/watch?v=sIMWRZT3nSE

1:33:45 / 1:43:11 Об Ольге Симоновой. Запусти снаряд.

На канале: Elena Vasiljeva: https://www.youtube.com/@ElenaVasiljeva