СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ ОЛЬГЕ СИМОНОВОЙ

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Когда-то я был знаком с Ольгой Симоновой. Фантастическая девушка, потенциал которой так и не был раскрыт и оценен. Светлый человек навсегда останется в наших душах
и памяти. В сердцах, тех кто был с ней дружен и знаком! Наш Центр Подготовки Украинских Добровольцев стал первым местом, где она получила свои первые навыки работы
с оружием. Светлая память Ольге - воину света, вставшей на защиту Украины.
На Херсонщині загинула військовослужбовиця Ольга Сімонова. Росіянка за походженням, яка воювала за свободу в Україні. Вона родом із Челябінська.
Дівчині було 34 роки. У 2014 році Оля Сімонова зреклася російського громадянства, що було її принциповою позицією, та переїхала в Київ.
Спочатку була парамедиком у добровольчому підрозділі. А в 2017 році Оля стала першим контрактником Збройних Сил – іноземкою,
яка отримала паспорт громадянки України під час служби в армії. Згодом Оля Сімонова дослужилась до звання сержанта та була командиром бойової машини піхоти,
у 24-й механізованій бригаді імені Короля Данила.
Я благодарю каналы: 24 Канал, Факт, Факти ICTV за то, что сохранили память об Ольге Симоновой.
Оригинал видео: Історія росіянки, яка змінила громадянство та захищає Україну на Донбасі, Ми: https://www.youtube.com/watch?v=sqVfTOcNtK8
На канале: 24 Канал: https://www.youtube.com/@news24tvua
Оригинал видео: Ольга Симонова из Челябинска, участник #АТО. Сменила гражданство и выучила украинский язык: https://www.youtube.com/watch?v=1-RBmu8rp3I
На канале: Факт: https://www.youtube.com/@user-mc6vj8cm1c
Оригинал видео: Женщины защищают Украину. Кто такая Ольга Симонова и обязанности в зоне ООС: https://www.youtube.com/watch?v=RIJFY64mr0o
На канале: Факти ICTV: https://www.youtube.com/@FaktyICTVchannel
Оригинал видео: Чи отримає українське громадянство російська лікарка-доброволиця Ольга Сімонова? https://www.youtube.com/watch?v=qpMxV05vY9M
На канале: Громадське радіо: https://www.youtube.com/@hromadske_radio
Оригинал видео: ВІЧНА СЛАВА ЗАХИСНИЦІ: на ХЕРСОНЩИНІ загинула Ольга СІМОНОВА, захищаючи УКРАЇНУ: https://www.youtube.com/watch?v=Q-JIjTG40yY
На канале: Телеканал Прямий: https://www.youtube.com/@pryamiy
Оригинал видео: В Херсонской области погибла военнослужащая Ольга Симонова – ТСН: https://www.youtube.com/watch?v=0GtdIIRqcJY
На канале: ТСН: https://www.youtube.com/@tsn
Оригинал видео: ОТРЕКЛАСЬ ОТ РОССИИ и погибла на фронте за УКРАИНУ — невероятная история Ольги Симоновой: https://www.youtube.com/watch?v=_GA8fGAIa-M
На канале: Факти ICTV: https://www.youtube.com/@FaktyICTVchannel
Оригинал видео: Мобилизация. Разъяснение от Елены Васильевой: https://www.youtube.com/watch?v=0oEtrCbH3ng
1:19:58 / 1:29:08 Об Ольге Симоновой.
На канале: Elena Vasileva news: https://www.youtube.com/@elenavasilevanews6192
А так же. Частичная мобилизация. "Вредные советы" от Елены Васильевой: https://www.youtube.com/watch?v=sIMWRZT3nSE
1:33:45 / 1:43:11 Об Ольге Симоновой. Запусти снаряд.
На канале: Elena Vasiljeva: https://www.youtube.com/@ElenaVasiljeva