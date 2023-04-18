WHAT IF YOU'RE LEFT BEHIND?

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EARTH SHAKING NEWS
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16 views • 04/18/2023

BIBLE PROPHECY DOES NOT LIE! IT WILL HAPPEN WHEN HUMANITY LET EXPECTS IT. THIS IS WHY REAL BELIEVER'S LIKE MYSELF CONSTANTLY WARN THE DAYS ARE GOING SHORT FOR HUMANITY IN THESE END TIMES. ALL ONE HAS TO DO IS LOOK AROUND AND SEE THE WARNING SIGNS ARE ALL AROUND US NOW. SADLY BILLIONS OF HUMAN'S WILL PERISH WITHOUT BEING SAVED. THIS IS THEIR CHOICE AND BELIEVER'S MUST ACCPT IT. SOME FRIENDS, FAMILY AND LOVED ONE'S ARE INCLUDED HERE. REPENT OR PERISH...SEND THIS VIDEO TO EVERYONE...

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politicsaliensreligiondeadend timesfalse flagsbiblical prophecy
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