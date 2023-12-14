ΣΤΗΝ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΑΣ ΕΝΑΣ ΠΟΥ ΠΙΣΤΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΠΛΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΟΙ ΠΟΛΛΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΟΤΑΝ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ΣΤΟ ΨΕΥΔΟΣ https://ugetube.com/watch/ReAeOD9TGnQQcIA , https://rumble.com/v41b6fk-the-satanic-jumbo-hates-truth-of-christ.html .
(ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΔΙΑΒΟΛΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ TOY «JUMBO» ΠΟΥ ΜΑΣ ΛΕΕΙ ΟΤΙ «ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΕΑΝ ΕΝΑΣ ΙΟΥΔΑΣ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΣ ΔΕΝ ΠΙΣΤΕΥΕΙ ΤΟΤΕ ΚΑΝΕΝΑΣ ΔΕΝ ΠΙΣΤΕΥΕΙ!!!». ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΟΛΟΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΨΕΥΔΟΜΕΣΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟΥΣ ΜΑΛΛΟΝ ΕΣΧΑΤΟΥΣ ΠΟΝΗΡΟΥΣ ΚΑΙΡΟΥΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΧΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ).
ΓΙΑΤΙ Η ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ. ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΨΕΥΤΙΚΗ ΚΟΣΜΙΚΗ ΑΓΑΠΗ Η ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ. ΓΙΑΤΙ Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΜΑΣ ΔΕΝ ΕΚΦΡΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΣΜΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ ΑΛΛΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΘΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, ΜΟΝΟΓΕΝΟΥΣ ΥΙΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΤΡΙΑΔΙΚΟΥ ΘΕΟΥ, ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΠΟΚΑΛΥΦΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΑΝΘΡΩΠΙΣΗ ΤΟΥ.
Δείτε την αναλυτική αποδόμηση της σατανικής διαφήμισης του Jumbo όχι από κάποιον αληθινό ορθόδοξο ιερέα όπως θα έπρεπε (καθώς οι περισσότεροι έχουν πέσει στην αντίχριστη σιωνιστική παναίρεση πανθρησκεία του οικουμενισμού https://rumble.com/vhp893-29730567.html , https://www.brighteon.com/5d88e964-3d29-4b35-a8b1-3d9b6236a69e , https://ugetube.com/watch/FcZNSDu2al2a8DX ) αλλά από την κυρία Αντωνία Σφακιανάκη, Καθηγήτρια Πληροφορικής που επισημαίνει ΟΡΘΟΔΟΞΑ ότι «αν ένας πιστεύει, φτάνει και περισσεύει» https://kvathiotis.substack.com/p/349 . ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΤΟΝ κ Βαθιώτη ΠΟΥ ΔΙΑΓΡΑΦΕΙ ΣΧΟΛΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ.
ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥ,
Ευστάθιος Μοσχοβίτης
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