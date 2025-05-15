MORE LAND 🏔 BEYOND ANTARCTICA [PUBLISHED TODAY]

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
THE MOON 🎑 IS A FLIPPED AND INVERTED IMAGE OF OUR PLANE[T]; IF YOU THEN OVERLAY A SCALED MAP OVER AN IMAGE OF THE MOON, ONLY ABOUT 47% OF THE LAND MASSES CAN BE ACCOUNTED FOR WITH NAMES - THE REST IS TERRA VERDE
REMEMBER, (((flat earth))) is the CIA PSYOP THAT PURPORTS THAT WATERS ARE FLOWING OFF AN EDGE...WHERE, EXACTLY⁉
BIBLICAL EARTH ACCOUNTS FOR A CONTAINER 🗺