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'THE CRASH HAS ARRIVED!
EARTH SHAKING NEWS
EARTH SHAKING NEWS
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1104 views • 09/24/2023

WHILE MIS PLACED AMERICANS ARE WATCHING EVERY FORM OF ENTERTAINMENT POSSIBLE NOW. THE OCCULT ELITE ARE WRECKING THE ECONOMY FOR THE POOR AND MIFFLE CLASS. STUPID AMERICANS RUNNING UP MORE DEBT THEY CAN'T PAY BACK. THESE INSANE PEOPLE WILL FIND THEMSELVES IN THE CRIME RIDDEN STREETS OF AMERICA BEFORE LONG. THIS IS WHY IT'S URGENT FOR AMERICANS TO HAVE GUNS AND PREPS. THE 100 MILLON+ ILLEGALS IN AMERICA ARE EATING UP ALL THE FOOD AT YOUR COST. THERE WILL BE CIVIL WAR AND A RIVER OF VLOOD IN AMERICA WHEN THESE FREELOADERS COME TO PREPPERS DOORS WAITING FOOD AND ALL YOUR THINGS. AMERICANS HAVE NO IDEA THE SHEER HELL GETTING READY TO EXPLODE ANY DAY NOW. IT'S TIME AMERICANS WAKEUP OR BE MURDERED...

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