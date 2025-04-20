Sus aux retraites, prisons attaquées, bimbos dans l’espace et autres news affligeantes

Analyse et récapitulatif humoristique et irrévérencieux des infos de la semaine en 10 minutes 😁 : France à feu et à sang, fusillade à Rennes, Hanouna candidat, escalade France-Algérie, procès Brigitte Natacha Rey, foire du Trône, attaques des prisons, Palmade libéré, Estrosi et Doucet : détournement de fonds, eaux minérales contaminées, ZFE, loi euthanasie, fin de l’abattement de 10% pour les retraités, l’Europe égare 7 milliards, LVMH made in china, OQTF loin du territoire, la cour suprême britannique dit que la femme est définie par son sexe, bimbos dans l’espace, disparition d’Agathe, prêtres agressés en pleine messe etc.

