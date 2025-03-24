O que fazer com bitcoins após um evento Carrington? | Visão Libertária - 23/04/21 | ANCAPSU

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Título Original: O que fazer com bitcoins após um evento Carrington?
Publicado em YT, 23 de Abril de 2021
Créditos: R., Peter Turguniev, Visão Libertária
Publicação Original: https://www.youtube.com/watch?v=2aQGGUKFFps
Descrição Original do Autor:
Oevento carrignton foi uma grande tempestade solar que aconteceu no início de setembro de 1859 e que teve grandes consequencias no planeta terra. Isso numa época em que nossa sociedade ainda não estava totalmente dependente de tecnologia como agora. Para entender exatamente o que é isso, e o que poderia acontecer se tal evento se repetisse hoje, é preciso entender que o que são tempestades solares. O sol possui fortes campos magnéticos que, eventualmente, geram grandes erupções solares. São eventos gigantescos que jogam grande quantidade de particulas ionizadas no espaço. O tempo todo o sol gera o chamado vento solar, uma quantidade grande de partículas expelidas para longe pelas fortes reações no sol. Mas, quando acontecem tais erupções, a quantidade de material é muito maior. Essas tempestade acontecem com mais frequencia durante os chamados maximos solares. O sol passa por ciclos a cada 11 anos em que tais eventos se tornam mais fortes e mais comuns, ao mesmo tempo que o número de manchas solares também chega próximo do máximo. Em setembro de 2020, encerramos o 24 ciclo solar e estamos entrando agora no 25o ciclo. Esses ciclos são contados desde o mínimo de maunder, um período entre os séculos XVII e XVIII. Iniciou-se então o ciclo 1, e assim por diante. O ciclo 25, que começamos agora, terá seu máximo em julho de 2025, portanto estamos, nesse momento em um mínimo solar. E mesmo o máximo desse ciclo não deve ser muito forte. A previsão dos cientistas é que o ciclo 25 serão tão fraco quanto o ciclo 24 que também foi bem fraco.