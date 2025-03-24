BrighteonBrighteon UniversityBrighteon SocialBrighteon.AI
O que fazer com bitcoins após um evento Carrington? | Visão Libertária - 23/04/21 | ANCAPSU
gabfigueiro
gabfigueiro
6 followers
5 months ago

Conheça a História de Peter Turguniev na Wiki Libertária | Acesse: https://cb.run/u3pm


Acesse a Wiki Libertária: a enciclopédia do libertarianismo: https://cb.run/mwGG


Meus Outros Canais:

Linktree: https://cb.run/65dc

Rumble: https://cb.run/5F3C

Youtube: https://cb.run/2X5N

COS.TV: https://cb.run/2vSF

Odysee: https://cb.run/H7sA

Bitchute: https://cb.run/0R55

MGTOWTV: https://cb.run/WX4D

Dailymotion: https://cb.run/Wu4G

Gan Jing World: https://cb.run/BSWW

Brighteon: https://cb.run/9R52

gleev: https://cb.run/tXLl

StoryFire: https://cb.run/W1GE

Vimeo: https://cb.run/D1B5


Apoie este canal por aqui:


PIX, PayPal & BTC via e-mail: [email protected]


BTC: bc1p7a05e4e29nt4m056n3mul9qd94g85nl2e5jh3acpgxxy7k8u7lwq9fs5t6 [Taproot]

BTC via LN: [email protected]


BCH: bitcoincash:qzv8tnayvj7wxhaujatw38tm23ntrulfw5d0dj3yh2

XNO: nano_1nbmrj1uu55hkh5g3bn5fjre9opjqzt6btcyxsw9zmmradg9qym3f8ykeo6h

XMR: 42TSr5RV9ku9uLBEtVXkmSavahfq5arEHV3W78BipinAHL1VsUx7W1Ccm4GEF6rk4agLPW9RUQQqdBFUaiE3eRf3JaZfe7M

ETH: 0x94B3035a70e81f2929f7BD92b333C230401466ee [Base, Aval, BSC, Poly, etc]

SOL: 2T4VCPV6pV2HcVJihzcF8NYu9ZajmkudoYV4TdMXHMzK

LTC: ltc1qte9jejr6fh5dpt4dmc7r0fw0zd9gjkdnzatmf2


Fico agradecido por uma eventual gorjeta ;)


Título Original: O que fazer com bitcoins após um evento Carrington?

Publicado em YT, 23 de Abril de 2021

Créditos: R., Peter Turguniev, Visão Libertária

Publicação Original: https://www.youtube.com/watch?v=2aQGGUKFFps


Descrição Original do Autor:


55.828 visualizações 23 de abr. de 2021 #PaperWallet #Bitcoin #FimDoMundo

Um oferecimento: http://armataweb.com


Veja nosso site: http://visaolibertaria.com


#Bitcoin #FimDoMundo #PaperWallet


Ajude o canal:


https://picpay.me/ancapsu

https://padrim.com.br/ancapsu

16vmNcrA4Mvf7CaRLirAmpnjz1ZH3bWNkQ (Bitcoin)

LSCnrubCVcpuLrGTTLMqpwRTXvYz7vMbbA (Litecoin)

0x28aec946919c70e5e25d7c6785ede7622278b463 (Ethereum)

nano_1s6i6xwujzqnmie8nc3x8rfumdnebpsd6h4cp9wgkcpk4eb1xn5u7n48ok5b (Nano)

0x1302536c28695e47aaedd020aaf39f500cf6c22f (BNB)


Oevento carrignton foi uma grande tempestade solar que aconteceu no início de setembro de 1859 e que teve grandes consequencias no planeta terra. Isso numa época em que nossa sociedade ainda não estava totalmente dependente de tecnologia como agora. Para entender exatamente o que é isso, e o que poderia acontecer se tal evento se repetisse hoje, é preciso entender que o que são tempestades solares. O sol possui fortes campos magnéticos que, eventualmente, geram grandes erupções solares. São eventos gigantescos que jogam grande quantidade de particulas ionizadas no espaço. O tempo todo o sol gera o chamado vento solar, uma quantidade grande de partículas expelidas para longe pelas fortes reações no sol. Mas, quando acontecem tais erupções, a quantidade de material é muito maior. Essas tempestade acontecem com mais frequencia durante os chamados maximos solares. O sol passa por ciclos a cada 11 anos em que tais eventos se tornam mais fortes e mais comuns, ao mesmo tempo que o número de manchas solares também chega próximo do máximo. Em setembro de 2020, encerramos o 24 ciclo solar e estamos entrando agora no 25o ciclo. Esses ciclos são contados desde o mínimo de maunder, um período entre os séculos XVII e XVIII. Iniciou-se então o ciclo 1, e assim por diante. O ciclo 25, que começamos agora, terá seu máximo em julho de 2025, portanto estamos, nesse momento em um mínimo solar. E mesmo o máximo desse ciclo não deve ser muito forte. A previsão dos cientistas é que o ciclo 25 serão tão fraco quanto o ciclo 24 que também foi bem fraco.

Keywords
bitcoinblockchainsoltechnologiaeventociclos1859tempestade solarrichard carringtonaurora borealaurora australeletronicacircuitos eletronicosionizacaoerupcaomaximos solaresmanchas solaresciclo solarminimo de maunderminimo de dalton
