V-Jigante - Fuchi Fó | Plena de Puerto Rico

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Dedicado a todos los políticos del mundo del ayer y los porvenir.
Recordatorio: ninguno sirve.
"La sangre de mi pueblo, no se usa pa' morcilla."
@V_jigante
Instagram | Telegram
V-jigante
Spotify | Apple Music | Amazon Music | Deezer
#bombapr #puerto rico #jibaro #vejigante
Créditos de fotografía:
Daniel Rodríguez
https://www.youtube.com/watch?v=KYH3f6WemmY
José Valiente
https://www.youtube.com/watch?v=Z3fbTbNFU-s
Bella Stella
https://www.youtube.com/watch?v=PpA0oEyZdLY
Juanchi González
https://www.youtube.com/watch?v=KOqIYtM8PM4
Gil Sans
https://www.youtube.com/watch?v=sARGAYPB3Vk
https://www.youtube.com/watch?v=2mT2qq9lXvM
https://www.youtube.com/watch?v=Ta_PR4Y_WhA
Ravi Gil-P
https://www.youtube.com/watch?v=-5Op7sS3nlo
CNN Español
https://www.youtube.com/watch?v=512xthcVAE8&t=209s
AFP español
https://www.youtube.com/watch?v=fXXjITHr8NA
El Nuevo Herald
https://www.youtube.com/watch?v=wsj23dwGpbw
https://www.youtube.com/watch?v=QqQaXg8gpDw
RCN Radio
https://www.youtube.com/watch?v=PCUx22y_p2I
WAPA-TV
https://www.youtube.com/watch?v=rcbIWJ_8350
DW Español