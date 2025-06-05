Episode 94: Aus alt mach neu und neuer – die Neue WeltOrdnung

Staatsgläubige finden Befriedigung darin, dass eine Generation von schlechten Führern durch neue Leute abgelöst wird, ohne zu erkennen, dass sie das Unglück, unter dem sie leiden, durch die eigene Unterwürfigkeit selbst herbeiführen.

Alle Staatsgläubige? Nein. Einige wenige machen sich Sorgen über eine „Neue WeltOrdnung“, ohne zu erkennen, dass sie das Unglück, unter dem sie leiden, durch die eigene Unterwürfigkeit selbst herbeiführen.

Literatur:

• Jones Plantation (Film & Buch) / Larken Rose, 2023

• China and the New World Order / James Corbett, 2014 https://corbettreport.com/episode-297-china-and-the-new-world-order/

• Warum schweigen die Lämmer? / Rainer Mausfeld

• Die Amerikanische Elite / Charles Wright Mills. – Holsten, 1962









In der Sendung Bannbrecher & Dammbrecher erkunden wir in wöchentlichen Episoden die Ursachen der großen Menschheitskrise, die eine Krise des Bewusstseins ist. Wir möchten nach Wegen in die Zukunft suchen helfen. Unser Hauptwerkzeug hierbei sind Erkenntnisse über Prinzipien, die ins Universum eingeschrieben sind.

