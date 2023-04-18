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BIBLE & HOMOSEXUALITY EXPOSED!
EARTH SHAKING NEWS
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88 views • 04/18/2023

IT DOESN'T MATTER HOW THE CORRUPT MEDIA AND THE ANTI-GOD CARNAL HUMANS SPIN IT. HISTORICALLY, THE SCRIPTURES HAVE ALWAYS CONDEMNED HOMOSEXUALITY NO MATTER HOW THESE CON ARTISTS SPIN IT. REMEMBER! ALMIGHTY GOD MADE ADAM AND EVE NOT ADAM AN STEVE DAH!  GOD DESTROYED SODM & GOMORRAH AND THE TOWER OF BABEL FOR THEIR EVILS. WE'RE NOW IN THE END TIMES OF HUMANITY. IT WILL BE UNLIKE IN ANY OTHER TIME IN HISTORY. THE LAST HALF OF OF 7 YEAR TRIBULATION ALMIGHTY GOD WILL DESTROY MOST OF HUMANITY. PEOPLE PRAY FOR PEACE AN SAFETY AND GOD WILL BRING SUDDEN DESTRUCTION. I BELIEVE AMERICA IS MYSTERY BABYLON AND WILL BE DESTROYED NOT LONG FROM NOW. YOU BETTER WAKEUP FOR TIME IS GROWING SHORT NOW. SEND THIS VIDEO TO EVERYONE PLEASE...

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