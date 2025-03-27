Πρωτοπρ.Θεόδωρος Ζήσης, " Ὁ Παπισμός κατά τόν Ἅγιο Γρηγόριο Παλαμᾶ"

"Σοφώτεροι τῶν Ἁγίων Πατέρων οἱ Οἰκουμενιστές κληρικοί καί θεολόγοι ; ". Τήν Κυριακή, 23 Μαρτίου (Σταυροπροσκυνήσεως) 2025, ὁ πρωτοπρεσβύτερος καθηγητής π. Θεόδωρος Ζήσης στήν αἴθουσα τῆς Ἑταιρείας Ὀρθοδόξων Σπουδῶν (Σούτσου 3) καί στό καθιερωμένο κυριακάτικο μάθημα (ὧρες 11:30 - 13:00) παρουσίασε τό θέμα "Ὁ Παπισμός κατά τόν Ἅγιο Γρηγόριο Παλαμᾶ". Στήν ἀρχή ὁ π. Θεόδωρος ἐπεσήμανε τήν ἀντίφαση καί ὑποκρισία τῶν μεταπατερικῶν Οἰκουμενιστῶν, οἱ ὁποῖοι ὑποτιμοῦν καί περιφρονοῦν τούς Ἁγίους Πατέρες. Γιά νά μή φανερωθοῦν ὅμως στό ὀρθόδοξο πλήρωμα, ἑορτάζουν καί ὑμνοῦν τούς Ἁγίους Πατέρες κατά τίς ἑορτές τους ὑποκριτικά καί ἀντιφατικά. Στή συνέχεια ἀναφερόμενος στόν πατριάρχη Βαρθολομαῖο καί στόν ἀποθανόντα Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Ἄνθιμο, ἐσημείωσε, ὅτι μπορεῖ μέν νά διαδέχθηκαν στούς θρόνους Ἁγίους Πατέρες, δέν τούς διαδέχθηκαν ὅμως στήν διδασκαλία· ὁπότε δέν ἐφαρμόζεται σέ αὐτούς αὐτό πού λέγει τό ἀπολυτίκιο τῶν Ἁγίων Ἱεραρχῶν "καί τρόπων μέτοχος καί θρόνων διάδοχος". Ἡ ἀποστολική διαδοχή διακόπτεται, ὅταν διακοπεῖ ἠ ἀποστολική, ὀρθόδοξη, διδασκαλία. Κατά τόν Ἅγιο Γρηγόριο Παλαμᾶ οἱ Παπικοί μέ τήν αἵρεση τῆς ἐκπορεύσεως τοῦ Ἁγίου Πνεύματος "καί ἐκ τοῦ Υἱοῦ" (Filioque) ἔγιναν πειθήνια ὄργανα τοῦ Σατανᾶ καί μέχρι νά ἀποκηρύξουν αὐτήν τήν αἵρεση καί νά τήν ἀφαιρέσουν ἀπό τό Σύμβολο τῆς Πίστεως, ὅπου τήν προσέθεσαν παρά τήν σχετική κανονική ἀπαγόρευση, δέν θά ἔχουμε οἱ Ὀρθόδοξοι ἐκκλησιαστική κοινωνία μαζί τους: "Οὐδέποτ' ἄν ὑμᾶς κοινωνούς δεξαίμεθα, μέχρις ἄν καί ἐκ τοῦ Υἱοῦ τό Πνεῦμα λέγητε". Θά ἦταν πολύ δίκαιο, ἀκόμη καί νά σταματήσουμε τόν διάλογο, τήν συζήτηση, μαζί τους, ἄν δέν ἀφαιρέσουν τήν προσθήκη ἀπό τό Σύμβολο τῆς Πίστεως: "Ἦν οὖν ἄρα τῶν δικαιοτάτων μηδέ λόγου ἀξιοῦν ὑμᾶς, εἰ μή τοῦ προστιθέναι τῷ Ἱερῷ Συμβόλῳ παύσησθε". Ὁ Παπισμός δύσκολα θά σηκωθεῖ ἀπό τήν πτώση του στήν αἵρεση. Ὁμοιάζει μέ τό μεγαλόσωμο ζῶο, τόν ἐλέφαντα, ὁ ὁποῖος, ὅταν συμβεῖ καί πέσει, δέν μπορεῖ νά σηκωθεῖ. Γι΄ αὐτό καί δέν ξαπλώνει, οὔτε ὅταν κοιμᾶται. Σέ περίπτωση πού πέσει, τόν βοηθοῦν νά σηκωθεῖ οἱ ἄλλοι ἐλέφαντες μέ τίς προβοσκίδες τους. Δυστυχῶς, λόγω τῆς ἀλαζονείας του ὁ Παπισμός δέν δέχεται νά τόν βοηθήσουμε οἰ Ὀρθόδοξοι μέ τίς προβοσκίδες τῶν ὀρθῶν Δογμάτων νά σηκωθεῖ. Γι' αὐτό, λέγει ὁ Ἅγιος Γρηγόριος, ἐνῶ ἄλλες Ἐκκλησίες πού ἔπεσαν σέ αἵρεση ἀνορθώθηκαν, ὁ Παπισμός προτιμᾷ νά εἶναι πεσμένος.