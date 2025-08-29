BrighteonBrighteon UniversityBrighteon SocialBrighteon.AI
Юрий Нестеренко. Похвала глупости
Yury Nesterenko/George Right
Yury Nesterenko/George Right
4 views • 2 weeks ago
Хорошо, что люди глупые!
Ведь когда бы были умные,
Кто бы стал бы жить на севере
И от моря вдалеке?
Побросали б мегаполисы,
Свои бизнесы и статусы,
Все бы съехались во Флориду
И лежали б на песке.

И выращивали б цитрусы,
И ловили бы анчоусов,
Или, может, аспарагусов -
Я их путаю всегда,
И достигли бы гармонии,
Просветления и знания,
Что для счастья нужно малое -
Солнце, воздух и вода.

И ходили бы под парусом,
Да крутили бы педали бы,
Ископаемого топлива
Не расходуя почти,
Угощались бы кокосами,
Любовались бы на кактусы
И забыли бы про офисы
С девяти и до шести.

Но песок-то не резиновый!
Как представлю это зрелище,
Это котиково лежбище...
Жуть, короче говоря!
Но, по счастью, люди глупые,
И лежу я в одиночестве,
Наслаждаясь этим качеством
В теплой неге декабря.

2017
Keywords
songpoemyury nesterenko
