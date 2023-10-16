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'CHRISTIANITY & SATANISM REVEALED!
EARTH SHAKING NEWS
EARTH SHAKING NEWS
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288 views • 10/16/2023

SHOCKINGLY, VIRTUALLY ALL MEGA PREACHERS FLASH SATANS OCCULT DEVIL SIGN AND YET, EMPTY HEADED CHRISTIANS STILL SUPPORT THESE 501C-3 MINISTRIES CONTROLLED BY AMERICAS  SATANIST GOVERNMENT. THE FOUNDER OF THE CHURCH OF SATAN ANTON LEVAY SAID THIS IN HIS DYING BREATHS, "NO, NO, NO, SOMETHING IS WRONG! IT'S NO SUPPOSED TO BE LIKE THIS!" REST ASSURE! COUNTLESS SUPPOSED CHRISTIANS SUPPORTING THESE LUKEWARM CHURCHES WILL SAY THE SAME THING WHEN HE OR SHE DRAWS THEIR LAST BREATH ON PLANET EARTH. THEY TOOK THE EASY WAY OUT TRYING TO BUY THEIR WAY INTO HEAVEN SUPPORTING PREACHERS WHO PAY HOMAGE TO SATAN FLASHING HIS SATANIC DEVIL SIGN DAH! WAKEUP BEFORE IT'S TOO LATE...THE CLOCK IS TICKING...

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militaryhellreligiongovernmentnew world ordersatanismbible prophecymedicalend timeschild sacrifice
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