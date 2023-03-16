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9/11 "FALSE FLAG" EXPOSED!
EARTH SHAKING NEWS
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184 views • 03/16/2023

THIS GOVERNMENT 9/11 "FLASE FLAG" VIDEO DOES EXPRESS WHAT VIRTUALLY ALL THE OTHER VIDEOS HAVE OMITTED. IT'S REALLY SAD AVTER 20+ YEARS THE INTERNET HAS BEEN WHITE WASHED WITH PROPAGANDA VIDEOS THAT BRAINWASH THE AVERAGE PERSON. WITH THE ADVENT OF A-1 REAL TRUTH ON THE INTERNET HAS BEEN KILLED. NOTICE HOW THE AMERICAN THINKING PROCESSES HAVE BEEN DESTROYED BY THE DESTRUCTION OF OUR LANGUAGE. WHAT USED TO REALTY HAS BEEN DESTROYED BY LIBERALS. 1984 DOUBLE SPEAK I ALIVE AND WELL IN OUR SATANIC ONE WORLD ORDER. WHT'S ESPECIALLY TROUBLING I THE FACT AMERICAN'S ARE BRAINDEAD. OUR FASCIST GOVERNMENT CAN DO WHAT THE HELL THEY WANT AND THE PEOPLE TAKE IT. WHEN AMERICAN'S ARE LIVING IN THE DIRTY STREETS OF AMERICA MAYBE THEN THEY'LL REALIZE THEY SHOULD HAVE DONE ABOUT THE SEVERE FASCISM WE NOW LIVE UNDER...SEND THIS VIDEO TO EVERYONE...PREP---PRAY AND STAY OUT OF THE WAY...IT'S TO LATE TO SAVE AMERICA NOW...

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