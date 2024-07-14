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AI FOR GOOD: Empowering the edge: Unleashing the power of generative AI for local data processing | ITU Journal July 11, 2024
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https://youtu.be/y4T07Db32cA?si=YpjdH8Tp3D59OwUS

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https://youtu.be/y4T07Db32cA?si=YpjdH8Tp3D59OwUS

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https://x.com/fear2022/status/1809981188452610133?t=7g9eyNj8QZMmWNsEwIQoaQ&s=19

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IEEE INVESTORS: "BILL GATES" "WELCOME TRUST" https://open.ieee.org/for-authors/funders/


IEEE 802.15 (WBAN) WORKING GROUP: https://www.google.com/search?q=802.15+working+group+ieee&sa=X&sca_esv=07cb220601c5e6ac&sca_upv=1&sxsrf=ADLYWIJ_zMjIsNq856I_dHOo8g7AyaHzYg:1720367858021&udm=2&fbs=AEQNm0CbCVgAZ5mWEJDg6aoPVcBgBrON6pyPuetcCAa_7wYFP9L2peXbtYtu72GJyENiqK8wzhRdTbdrNKPVaFeb2N-17KNh_figtjw7KO5BhMXC1LayR9hOcGg6q1FVuFTxQ7kC7PgVyKy0c9w7uwnMCoTj8vh7CZLooZwKQsl0dVAiEyo_3jfJXfAjskpQB0pHrWTOcANKe1YaGdyqhEKYtHpSOdc_1Q&ved=0ahUKEwi-vr3YpZWHAxXsCjQIHcIoCW4QtKgLCB8&biw=384&bih=724&dpr=2.81#vhid=4_p-L1DSI4DvhM&vssid=mosaic

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IEEE 1906.1: https://www.google.com/search?sca_esv=07cb220601c5e6ac&sca_upv=1&sxsrf=ADLYWIIp8dLEkXVkODT5vz3tBP5n4_me4A:1720367919860&q=1906.1+ieee&source=lnms&fbs=AEQNm0CbCVgAZ5mWEJDg6aoPVcBgAVbSigqb6Dxm3tVkBvhONf9tdk56HBCVrlgpT0yrydskoQM39mEvePh8gcckW1gWnqkkKcG830HfwxkhfXGygSAm2v59Bxza6uoXsHnhobKTx5Sjrj_eakErZIiPgjh8XO2Ug6xknu4mK9DRIDmgYsRVS_lKXhVnA1JG88G_Rg_yRu3YBdzubSXtTxlcLZ_nhjMLiA&sa=X&ved=2ahUKEwi07fv1pZWHAxWYATQIHYLUCLgQ0pQJegQIERAB&biw=384&bih=724&dpr=2.81

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IEEE nano: https://www.google.com/search?q=Ieee+Nano&sca_esv=07cb220601c5e6ac&sca_upv=1&udm=2&biw=384&bih=724&sxsrf=ADLYWIIp8dLEkXVkODT5vz3tBP5n4_me4A%3A1720367919860&ei=L7uKZvSZNJiD0PEPgqmjwAs&oq=Ieee+Nano&gs_lp=EhNtb2JpbGUtZ3dzLXdpei1zZXJwIglJZWVlIE5hbm8yBxAAGIAEGBgyCBAAGIAEGKIESLk3UJQYWJE1cAJ4AJABAJgBiwGgAZ8HqgEDNC41uAEDyAEA-AEBmAILoALiB6gCBcICBxAjGCcY6gLCAgQQIxgnwgIEEAAYA8ICChAAGIAEGEMYigXCAgcQABiABBgTwgIGEAAYCBgemAMQkgcDNC43oAeSIQ&sclient=mobile-gws-wiz-serp

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IEEE IoBnT: https://www.google.com/search?sca_esv=07cb220601c5e6ac&sca_upv=1&sxsrf=ADLYWIJ6r48_pTdGon2ui2FD87WSLZijUQ:1720368039516&q=iobnt+ieee&source=lnms&fbs=AEQNm0CbCVgAZ5mWEJDg6aoPVcBgAVbSigqb6Dxm3tVkBvhONf9tdk56HBCVrlgpT0yrydskoQM39mEvePh8gcckW1gWnqkkKcG830HfwxkhfXGygSAm2v59Bxza6uoXsHnhobKTx5Sjrj_eakErZIiPgjh8XO2Ug6xknu4mK9DRIDmgYsRVS_lKXhVnA1JG88G_Rg_yRu3YBdzubSXtTxlcLZ_nhjMLiA&sa=X&ved=2ahUKEwj8hIOvppWHAxUnGTQIHYMCApIQ0pQJegQIERAB&biw=384&bih=724&dpr=2.81

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How bio-convergence is shaping the future of healthcare technology Isreal Inovation Authority 2020

https://rumble.com/v4q9q98-april-18-2024.html

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KEY TECHNOLOGIES OF 6G WBAN WHITE PAPER V7.0 I Future Mobile Communications Forum 2020/11

https://rumble.com/v4q1vib-april-17-2024.html

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Ethical Insights & Opportunities in the COP 27 SEG 12 Webinar BioDigital Convergence Creating Standards To Form Policy - IEC Zoom Meeting 2022

https://rumble.com/v4pj66q-april-14-2024.html

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