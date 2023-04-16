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SATANS NEW WORLD ORDER HAS ARRIVED!
EARTH SHAKING NEWS
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83 views • 04/16/2023

SATANS NEW WORLD ORDER IS NOW HIDDEN IN PLAIN SIGHT. WE HEAR COUNTLESS POLITICIANS AND LEADERS DECLARING IT AND YET. FEW PEOPLE ARE TAKING THIS SERIOUSLY. THE BIBLE DECLARES NO ONE WILL BUY OR SELL WITHOUT THE 666 MARK. WHEN THE SATANIC FEDERAL RESERVE FLIP THE WORLD ECONOMY IN SHORT ORDER. HUMANS WILL LOOSE ALL CONTROL OF THEIR PURCHASING POWER. THIS MEANS IF YOU DO NOT TAKE THIS MARK OR BRAND YOU MUST SURVIVE ON YOUR OWN. IT ALSO MEANS YOU'LL BE HUNTED DOWN LIKE A DOG UNTIL YOU SUBMIT OR BE MURDERED. IT' TIME YOU GIVE YOUR LIFE TO YESHUA/JESUS OR YOU'LL END UP IN HELL WHEN YOU DRAW YOUR LAST BREATH. WAKEUP NOW! SEND THIS VIDEO TO EVERYONE PLEASE...

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