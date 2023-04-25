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PROOF 9-11 PLANE WAS A HOLOGRAM!-
EARTH SHAKING NEWS
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227 views • 04/25/2023

TRUTH NEVER DIES! IT JUST FADES AWAY INTO OBLIVION...THE AVERAGE PERSON GOES ALONG TO GET ALONG AND NEVER RESEARCHES THE TRUTH! THIS IS WHY HE OR SHE IS CAUGHT OFF GUARD WHEN REALTY SLAPS THEM IN THE FACE. IF ANYONE STILL BELIEVES OUR COMMUNIST GOVERNMENT WASN'T BEHIND 9/11. THEN HE OR SHE HAS TO BE MENTALLY ILL. 9/11 LIKE THE JFK ASSASSINATION WAS A FALSE FLAG TO BRING DOWN AMERICA. IT'S TOO LATE NOW. THE OCCULT ELITE HAVE WAY TO MUCH POWER TO BE CONFRONTED. IF ONE TRIES HE OR SHE IS SILENCED ONE WAY OR ANOTHER. THE ELITE OWN THE CORRUPT LEGAL SYSTEM. SEND THIS VIDEO TO EVERYONE NOW...

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