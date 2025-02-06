BrighteonBrighteon UniversityBrighteon SocialBrighteon.AI
【USAID】 What happens if you cut off the funding source? / 【USAID】資金源を断つとどうなるのでしょうか？
24 October 1929
24 October 1929
36 followers
Follow
0
Download MP3
Share
Report
102 views • 7 months ago

「USAIDは過激な狂人たちによって運営されている」

https://x.com/Tamama0306/status/1886276435494814041




「USAIDから世界経済フォーラム（WEF）に資金が流れていた。」

https://x.com/himuro398/status/1886718355052355948



USAIDからWEFに6800万ドル

https://x.com/naoyafujiwara/status/1887476019948630336


========================


大統領がUSAIDの汚職で活躍しているイーロン・マスク氏を称賛

https://x.com/JmaxTopics/status/1886922920989274391




トランプ政権で重役を担うマスク氏もUSAIDを問題視しており、この組織を「犯罪組織」と呼び、「消滅の時が来た」と述べている。

https://x.com/sputnik_jp/status/1886943613982269778



ニュースがどれも同じように聞こえるのも不思議ではありません

https://x.com/DefiyantlyFree/status/1887379975910633827


https://x.com/sabback/status/1862857271786577994



情報規制

https://x.com/Trilliana_x/status/1840812463031464370


＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝


カロリン・リーヴィットは、DOGE が POLITICO および USAID から資金提供を受けている他のメディアへの資金提供をすべて削減すると発表しました。

https://x.com/bennyjohnson/status/1887208607810257252



彼らは記録を消そうと試みました

https://x.com/CrazyVibes_1/status/1887432227320918328

速報：USAIDが破産申請　2/5

https://x.com/hiro0725/status/1887387478069551361


アメリカ最大の汚職のデパート“USAID”が各国の人身売買組織に資金を提供していた

https://x.com/PoppinCoco/status/1887361413913670143?s=03


＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝


【それはアメリカだけではありません】


何百万ドルもの資金を受け取っている団体の住所をGoogle マップで調べると

https://x.com/martytaka777/status/1887350528906318021?s=03



2022年ダボス会議

https://x.com/tarutora17/status/1725677327710061010



アメリカ国際開発庁（USAID）と協力していた事がバレてしまう

https://x.com/newssharing1/status/1887291207640097024



「日本を創薬の地に」

https://www.mixonline.jp/tabid55.html?artid=76941



偽パンデミックや○人ワクチン資金を投入していた

https://x.com/PoppinCoco/status/1887032753503560032

当該ページ

https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press7_000275.html


