【USAID】 What happens if you cut off the funding source? / 【USAID】資金源を断つとどうなるのでしょうか？

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
「USAIDは過激な狂人たちによって運営されている」
https://x.com/Tamama0306/status/1886276435494814041
「USAIDから世界経済フォーラム（WEF）に資金が流れていた。」
https://x.com/himuro398/status/1886718355052355948
USAIDからWEFに6800万ドル
https://x.com/naoyafujiwara/status/1887476019948630336
========================
大統領がUSAIDの汚職で活躍しているイーロン・マスク氏を称賛
https://x.com/JmaxTopics/status/1886922920989274391
トランプ政権で重役を担うマスク氏もUSAIDを問題視しており、この組織を「犯罪組織」と呼び、「消滅の時が来た」と述べている。
https://x.com/sputnik_jp/status/1886943613982269778
ニュースがどれも同じように聞こえるのも不思議ではありません
https://x.com/DefiyantlyFree/status/1887379975910633827
https://x.com/sabback/status/1862857271786577994
情報規制
https://x.com/Trilliana_x/status/1840812463031464370
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
カロリン・リーヴィットは、DOGE が POLITICO および USAID から資金提供を受けている他のメディアへの資金提供をすべて削減すると発表しました。
https://x.com/bennyjohnson/status/1887208607810257252
彼らは記録を消そうと試みました
https://x.com/CrazyVibes_1/status/1887432227320918328
速報：USAIDが破産申請 2/5
https://x.com/hiro0725/status/1887387478069551361
アメリカ最大の汚職のデパート“USAID”が各国の人身売買組織に資金を提供していた
https://x.com/PoppinCoco/status/1887361413913670143?s=03
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
【それはアメリカだけではありません】
何百万ドルもの資金を受け取っている団体の住所をGoogle マップで調べると
https://x.com/martytaka777/status/1887350528906318021?s=03
2022年ダボス会議
https://x.com/tarutora17/status/1725677327710061010
アメリカ国際開発庁（USAID）と協力していた事がバレてしまう
https://x.com/newssharing1/status/1887291207640097024
「日本を創薬の地に」
https://www.mixonline.jp/tabid55.html?artid=76941
偽パンデミックや○人ワクチン資金を投入していた
https://x.com/PoppinCoco/status/1887032753503560032
当該ページ
https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press7_000275.html