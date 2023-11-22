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BANKS NO LONGER PAY TAXES! EVIL!
EARTH SHAKING NEWS
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163 views • 11/22/2023

IF YOU PAY TAXES YOUR BLOOD SHOULD BE BOILING RIGHT NOW. THE EVIL BASTARDS PRINT MONEY OUT OF NOTHING AND CHARGE YOU INTEREST OUT OF YOUR BACKSIDE. NOW THEY DON'T HAVE TO PAY TAXES DAH! THIS NAZI BIDEN  GOVERNMENT IS NOW THE ENEMY OF THE STATE. I'M AMAZED MILLIONS OF AMERICANS AREN'T IN FRONT OF THE CAPITAL BUILDING IN WASHINGTON D.C. IN& ARMED REBELLION RIGHT NOW. WHAT THE HELL IS GOING TO TAKE TO GET FAT ASS AMERICANS OFF THEIR COUCHES AND STOP WATCHING STUPID ENTERTAINMENT TO DO SOMETHING BEFORE THEIR PHYSICALLY CRUSHED? THE BIBLE DECLARES A VEIL OF DELUSION WILL BE CAST OVER HUMANITY AND THEY WILL BELIVE THE ENDLESS LIES COMING OUT OF OUR CORRUPT LEADERS. YOU BETTER ARMUP, PREP, PRAY AND GET THE HELL OUT OF THE WAY. THESE ECIL BASTARDS WANT ALL AMERICANS DEAD NOW...

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