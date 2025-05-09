Saturno e a História Cósmica da Humanidade

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Há séculos, uma mudança maciça chegou ao nosso sistema solar, transformando um sol primordial de anãs vermelhas no planeta que agora conhecemos como Saturno. Pela primeira vez na história, a vida na Terra teve que lutar pela sobrevivência, e muitas civilizações antigas registraram essa transformação usando simbolismo paralelo. Wallace Thornhill e Ev Cochrane decodificam antigos símbolos esotéricos, como círculos, dragões cuspidores de fogo, serpentes, estrelas e cruzes que imitam interações elétricas com o plasma e contam a história esquecida de uma era de ouro pré-histórica. Como entendemos melhor o nosso lugar neste conto cósmico, podemos aprender a natureza interconectada da consciência e desbloquear o futuro da humanidade.