Saturno e a História Cósmica da Humanidade

Há séculos, uma mudança maciça chegou ao nosso sistema solar, transformando um sol primordial de anãs vermelhas no planeta que agora conhecemos como Saturno. Pela primeira vez na história, a vida na Terra teve que lutar pela sobrevivência, e muitas civilizações antigas registraram essa transformação usando simbolismo paralelo. Wallace Thornhill e Ev Cochrane decodificam antigos símbolos esotéricos, como círculos, dragões cuspidores de fogo, serpentes, estrelas e cruzes que imitam interações elétricas com o plasma e contam a história esquecida de uma era de ouro pré-histórica. Como entendemos melhor o nosso lugar neste conto cósmico, podemos aprender a natureza interconectada da consciência e desbloquear o futuro da humanidade.