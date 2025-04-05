Bewusstseinswelle [FTAOL]

Ein Tropfen erzeugt viele Wellen auf dem Wasser.

Wie eine Welle und auch das Meer, bestehen sie aus unzähligen Wassertropfen und so sind auch wir jeder Einzelne wichtig, um als Ganzes etwas zu bewirken.





Wir können es nicht abschätzen wer, was und wie viel weiß, wie viele wirklich denken oder was sie tun, wenn sie aus ihrem Traumschlaf erwachen und sich gegen die Herrscher stellen...

Der Konsum und die Ablenkung, die Panikmache und Zwänge, halten alle in Stagnation, doch schlummert es schon längst in jedem:

Die Wut, die Unzufriedenheit, das Wissen um den Raub des gesamten Lebens.

Und irgendwann wird diese Energie freigesetzt.





Es gibt so viele Projekte und Denker, Gruppen, Gemeinschaften, Freundeskreise, Aussteiger und Menschen, die allesamt an alternativen Lösungen arbeiten.

Vincent Reynouard hatte mal treffend gesagt, dass so lange die Völker auf "Selbstzerstörung" eingestellt sind, wird es keine Änderung geben bzw. wird keiner etwas bewegen können alleine.

Der Punkt über den Berg oder das platzende Fass, ist trotz allem noch nicht erreicht und daher ist unsere Mission noch nicht gewonnen, auch nicht gescheitert und auch nicht aussichtslos.





Es muss die Grenze gezogen werden, wo nix mehr geht, wo IHR nicht weiter mitmachen werdet, wo ihr Nein sagt, egal was es bedeutet.

Anders kann man diese Wahnsinnigen nicht stoppen, außer durch völlige Verweigerung.





Daher müssen die einfachsten Dinge getan werden und dann gesteigert werden.

Entzieht ihnen die Aufmerksamkeit, entzieht ihnen die Zustimmung, entzieht ihnen Energie, Geld und Hörigkeit.

Jeder so wie er es sich traut und kann.

Und steht anderen bei mit Rat und Tat, die vom System gefährdet sind.





Sobald es Fahrt aufnimmt und mehr wird, wird es stetig einfacher für alle und die Herrscher werden flüchten und ihre Schergen werden verschwinden oder die Seiten wechseln wollen, da sie nicht mehr bezahlt werden...





Das alles ist lange bekannt und der Tag wird kommen, an dem sich zeigt, welchen Weg die Welt und Menschheit gehen wird: Den Weg der Wahrheit oder den Weg der völligen Versklavung und Vernichtung.





Der Herrschaftsglaube muss weg, denn niemand hat das Recht euch zu versklaven und auszuplündern!

Es sind alle nur Menschen, die sich einbilden sonstwer zu sein, aber NUR IHR gebt ihnen die Zustimmung und Macht gegen euch zu agieren!

Behaltet eure Stimmen, euer Geld, eure Energie, eure Zeit und euer Leben für euch selbst und gebt ihnen NICHTS MEHR - nie wieder!!





Ihr wisst, wer euch in jeden Krieg reinstürzt, also hört auf euch ständig gegenseitig fertigzumachen oder zu töten, nur weil diese Idioten das wollen und toll finden!

Die sind nur Parasiten und sobald sie nix mehr bekommen, wird es aufhören, weil sie alleine gar nix tun oder können. Sie brauchen immer nur euch, die diese Grausamkeiten tun und sich dafür bezahlen lassen.





___





Danke an Andreas, deine Worte werden nicht ungehört verhallen!





Beste Grüße,

FTAOL-Mirror





https://linktr.ee/fromtruthandotherlies

Gab, Odysee, Brighteon, Bitchute, Telegram, GoyimTV, GegenstimmeTV