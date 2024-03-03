Гитарист, или Песня акына-8 (вариация "народной" мелодии)

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Первая из моих "Песен акына", которую я действительно спел ;) Как и все они - не о политике.
Текст:
Гитарист, или Песня акына-8
Человек играет в парке на гитаре -
Нет, не ради денег, просто для себя,
В глубине лужайки - не на тротуаре,
В стороне от прочих струны теребя.
Впрочем, нет и прочих - дни уже нежарки,
Разве только белка понизу снует.
Человек играет на гитаре в парке -
Вероятно, дома кто-то не дает.
Вероятно, кто-то из его семейки
Сильно возражает против этих нот,
Вот он и играет в парке на скамейке,
Хоть и не бездомный, хоть и не банкрот.
Пальмы тянут тени, вечер догорает,
Даже в южных штатах холодно зимой.
Мне неинтересно, что он там играет -
Я иду из парка, я спешу домой.
Мне-то много легче, мне-то много проще -
Мне не помешает нудная родня,
У меня-то дома ни жены, ни тещи!
Впрочем, и гитары нету у меня...