Гитарист, или Песня акына-8 (вариация "народной" мелодии)

Первая из моих "Песен акына", которую я действительно спел ;) Как и все они - не о политике.

Текст:

Гитарист, или Песня акына-8



Человек играет в парке на гитаре -

Нет, не ради денег, просто для себя,

В глубине лужайки - не на тротуаре,

В стороне от прочих струны теребя.



Впрочем, нет и прочих - дни уже нежарки,

Разве только белка понизу снует.

Человек играет на гитаре в парке -

Вероятно, дома кто-то не дает.



Вероятно, кто-то из его семейки

Сильно возражает против этих нот,

Вот он и играет в парке на скамейке,

Хоть и не бездомный, хоть и не банкрот.



Пальмы тянут тени, вечер догорает,

Даже в южных штатах холодно зимой.

Мне неинтересно, что он там играет -

Я иду из парка, я спешу домой.



Мне-то много легче, мне-то много проще -

Мне не помешает нудная родня,

У меня-то дома ни жены, ни тещи!

Впрочем, и гитары нету у меня...



