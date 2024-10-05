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Виктория ПреобРАженская. «Чудо Познания». Вопросы и Ответы. Часть 101.
Видео на Ютуб https://youtu.be/GaZICiG2DUM
Текстовая версия: https://usmalos.com/stati-marii-devi-xristos/otvetyi-na-voprosyi,-2010-2017/chudo-poznaniya-viktoriya-preobrazhenskaya-voprosy-i-otvety-chast-101
Список вопросов.
00:00 — Вступление.
01:06 — Вопрос о супружестве венчальных пар.
02:00 — Иллюзия любви — это лишь ментальное её воображение, а не реальная энергия, течение Света?
03:52 — Когда отношения перестают быть «ментальным блудом»?
04:26 — Падения удлиняет путь, не дают опыта?
06:35 — «Меткой зверя» — можно назвать то, что приводит к необратимости состояния души?
07:11 — Если верующим сделано много полезного в ПрогРАмме, но сознание при этом в итоге так и осталось несовершенным, то что больше сыграет роль в судьбе человека: его дела или духовное состояние?
08:14 — Вопрос об утверждении Циолковского.
09:51 — Играют ли роль дела Твоих учеников на их потенциальную судьбу?
11:19 — Почему некоторые не замечают обманов Сил Тьмы?
13:23 — Почему предсказано, что нормальные земляне не смогут есть еду, предназначенную для чипированных?
13:59 — Верно ли, что всё всегда произходит правильно, каждый находится на своём месте, и всё произходящее уже случилось?
14:39 — Не являлось ли Освабаждение Сириуса от засилья Сета и его племени первостепенной задачей на тот период, а Одной из Целей Жертвенной Миссии Исуса Христа на Земле Получение Силы и Полномочий для Освабаждения Сириуса?
16:03 — Кто такие семь корсаров-великанов, о которых Написано в Статье Матери Мира «Захват Мировых Вод»?
16:53 — Воин Света в это Последнее Время — каков он? Как действует?
Виктория ПреобРАженская — Светоносный Самобытный Живописец, Поэтесса, Писательница, ТеоЛог, ТеоСоф, СофиоЛог, Композитор, Музыкант, Изполнительница Собственных ПроизВЕДений, Основательница Новой Межгалактической КультУры Золотого Века — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©. Она — Академик Ноосферной Общественной Академии Наук, Гранд-Доктор Философии в области ТеоЛогии и ТеоСофии, полный профессор Оксфорда. Член Международного Художественного Фонда, член Творческого Союза Профессиональных художников, Лауреат VII Международного конкурса «Во имя мира на Земле», Лауреат и дипломант «ЮНЕСКО».
(Из Биографии Марии ДЭВИ ХРИСТОС (Виктории ПреобРАженской) https://usmalos.com/biografiya-marii-devi-hristos-viktorii-preobrazhenskoj ).
Смотрите Видео Виктории ПреобРАженской (Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС) на Сайтах:
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