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Алекс Сорос. Следующий кирпич в стене. Куклы наследника Тутти. Выпуск от 22.06.2023
Dumnezeu vorbeste si astazi
Dumnezeu vorbeste si astazi
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10 views • 07/03/2023

Американский финансист-миллиардер Джордж Сорос, заявлявший ранее, что не допустит до правления компаниями своих детей, официально объявил о передаче империи младшему сыну Александру. 

Такой выбор стал неожиданностью для общественности, ведь многие считали, что наследником 93-летнего миллиардера станет старший сын Джонатан. Почему же именно 37-летний Алекс, сторонник свободных нравов и любитель жарких вечеринок, становится обладателем отцовских активов стоимостью 25 миллиардов долларов? С какой целью новый лидер империи Сороса уже 17 раз посещал Белый дом при президенте Джо Байдене? И изменит ли Александр Сорос политику отца? Разбираются эксперты программы «Куклы наследника Тутти».


источник

https://www.1tv.ru/shows/kukly-naslednika-tutti/vypuski/aleks-soros-sleduyushiy-kirpich-v-stene-kukly-naslednika-tutti-vypusk-ot-22-06-2023

Keywords
masonsgeorgesorosalexsoros
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