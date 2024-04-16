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ZIONIST JEWISH CONTROL OF ALL THE WORLD GOVERNMENTS, BANKING, EDUCATION, FILM INDUSTRIES, PORN INDUSTRIES, YOUTUBE, FACEBOOK, INSTAGRAM, SPORTS INDUSTRIES, BIG-PHARMA, OIL AND OTHER NATURAL RESOURCES, CIGARETTE (TOBACCO CO.), ALCOHOL CO., SHARE MARKET, INSURANCE CO., TELEVISION MEDIA, PRESS AND COMMERCIAL MEDIA IN NEAR TOTAL. IF - BEFORE THE NEXT 9/11 - YOU OPPOSE IT AND A CONSCIOUS CRITICAL MASS OF HUMANITY IS FORMED, IT CAN BE OVERTHROWN. IF NOT, PICTURE A ZIONIST FUTURE FOR YOUR CHILDREN... A BOOT STAMPING ON A HUMAN FACE - FOREVER.

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