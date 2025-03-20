Episode 83: Die Gesellschaftspyramide

Teil 1 einer Report-Serie über den monumentalen Hühnerhaufen, der sich Menschheit nennt. Wir klären die Frage, weshalb du nie ganz nach oben gelangen wirst (außer du bist bereit, deine Seele zu verkaufen) und wie man aus der Hackordnung rauskommt, um vom Stapel-Sapiens zum echten Menschen zu werden.Spoiler: An der Spitze sitzt NICHT der Osterhase!

Literatur:

• Derek Broze: The Pyramid of Power, https://odysee.com/@ThePyramidofPower:1?view=home

• Die Hierarchie der Verschwörer: das Komitee der 300 / John Coleman





In der Sendung Bannbrecher & Dammbrecher erkunden wir in wöchentlichen Episoden die Ursachen der großen Menschheitskrise, die eine Krise des Bewusstseins ist. Wir möchten nach Wegen in die Zukunft suchen helfen. Unser Hauptwerkzeug hierbei sind Erkenntnisse über Prinzipien, die ins Universum eingeschrieben sind.

