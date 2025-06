Gold - 6000 Jahre Faszination [2018 - Real Vision]

https://www.realvision.com/shows/gold





Grant Williams präsentiert die endgültige Analyse von Gold in einer brandneuen zweiteiligen Real Vision-Dokumentation mit einer unglaublichen Sammlung von Experten und Marktanalysten.Grant reist um die Welt, um zu versuchen zu verstehen, warum Gold zu Geld wurde und wie es jede alternative Währung für Tausende von Jahren überdauert hat.

In Episode eins zeichnet Grant die Geschichte des gelben Metalls nach und zeigt uns, warum Gold seit sechstausend Jahren seinen einzigartigen Platz im Zentrum des globalen Finanzsystems beibehalten hat. In Episode 2 untersucht Grant, wie Gold auf der ganzen Welt gekauft und verkauft wird, erklärt den Unterschied zwischen dem "Goldpreis" und dem "Goldpreis" und erforscht einige der Legenden, die sich um das gelbe Metall ranken.

Grant wägt auch die Möglichkeit ab, dass die Welt zu einem Goldstandard zurückkehrt und geht auf die alles entscheidenden Manipulationsvorwürfe ein, die das Thema der 6000-jährigen Besessenheit des Menschen umgeben.





In Folge 1 betrachtet Grant Williams die Rolle des Goldes in der Geschichte der Menschheit. Wir werden herausfinden, wie und warum Gold zu Geld wurde und seinen Weg durch den Aufstieg und Fall von Imperien und Zivilisationen verfolgen. Grant wird erklären, wie Gold seine Kaufkraft wie kein anderer Vermögenswert über Jahrtausende hinweg gehalten hat, und den Goldstandard untersuchen, um herauszufinden, warum Jahre, in denen Länder Schulden angehäuft haben, die niemals zurückgezahlt werden konnten, es zwingend erforderlich gemacht haben, dass das Geld, das Sie in Ihrer Brieftasche haben, nicht mehr durch das Edelmetall gedeckt ist.

Anschließend begibt sich Grant in die Schweizer Alpen, um Sie auf eine noch nie gefilmte Tour durch den größten privaten Goldtresor der Welt mitzunehmen - einen der geheimnisvollsten Orte der Welt, an dem wir Ihnen zeigen, wie weit die Menschen gehen, um dieses wertvollste aller Metalle zu schützen, Grant verfolgt den Weg des Goldes von dem Moment, in dem ein Pfahl in den Boden gestoßen wird, bis zu dem Moment, in dem raffiniertes, geschmolzenes Gold gegossen und in Barren und Münzen gegossen wird - er reist tief unter die Erde, um zu sehen, wie Gold abgebaut wird, und in eine der größten Raffinerien der Welt, um den Prozess zu beobachten, der es von ein paar Flecken in Tonnen von Gestein zu Schmuck macht.





In Folge 2 wirft Grant einen Blick auf die Goldmärkte und erklärt, warum "der Goldpreis" etwas anderes ist als "der Preis von Gold". Wir schauen uns an, wie Gold in traditionellen Finanzzentren wie London und New York gehandelt wird und reisen in den Osten nach Dubai, um zu sehen, wie Gold in der realen Welt gekauft und verkauft wird - weg von Computerbildschirmen. Grant wird auch einige der vielen Verschwörungstheorien rund um Gold untersuchen und die Frage stellen, ob der Goldpreis manipuliert wird und wenn ja, von wem und warum.

Schließlich werden wir einen Blick in die Zukunft werfen und die alles entscheidende Frage stellen: Wird der Platz des Goldes im Zentrum des Finanzuniversums bestehen bleiben und, wenn ja, wie wird er sich verändern, wenn die Regierungen, die mit riesigen Schuldenbergen konfrontiert sind, langsam die Schlinge der finanziellen Repression um die Hälse ihrer Bürger enger ziehen. Inwiefern bietet Gold einen möglichen Fluchtweg in Zeiten von Finanzstress?