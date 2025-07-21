Виктория ПреобРАженская. «Чудо Познания». Вопросы и Ответы. Часть 133. Читает Автор

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Video and Materials on the Topic PROTECTION FROM CHIPIZATION (Видео и Материалы по теме ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ) https://bit.ly/3XRvfPj — Скачайте Архив Сайта по ссылке https://victoriara.ru/files/USMALOSARHIV.zip (255 МБ). Сайт из архивной версии можно просматривать автономно (без подключения к интернет)!
Наличие скачанного архива полезно для не имеющих подключения к интернету. Также для времени, когда работа интернет-сети может быть ограничена, вследствие произходящих апокалиптических событий, социальных, экономических и др. перемен.
Виктория ПреобРАженская. «Чудо Познания». Вопросы и Ответы. Часть 133.
Видео на Ютуб — https://youtu.be/7K_chnZZXcM
Текстовая версия: https://usmalos.com/stati-marii-devi-xristos/otvetyi-na-voprosyi,-2010-2017/chudo-poznaniya-viktoriya-preobrazhenskaya-voprosy-i-otvety-chast-133
Список вопросов.
00:00 — Вступление.
01:06 — Как на духовном плане оценивается переливание крови?
02:39 — Почему Исус, Будучи Разпятым на кресте, Сказал такие слова: «Боже мой, Боже мой! Для чего Ты Меня оставил?»
03:49 — Как правильно произносить ОМ?
05:08 — Если есть чёрные духи, — должны быть и белые, помогающие человеку?
06:30 — Уныние — грех или ошибка?
07:01 — Как быть самим собой, и что такое познать самого себя?
08:09 — Проникают ли «правители сего мира» вглубь «Антарктиды», или это им может быть недоступно?
09:41 — Вопрос о чудесах.
10:13 — Зло проникло в сознание и поведение не только человека, но и жизнь животного мира?
11:25 — Что произходит на 9-ом уровне сознания?
Виктория ПреобРАженская — Светоносный Самобытный Живописец, Поэтесса, Писательница, ТеоЛог, ТеоСоф, СофиоЛог, Композитор, Музыкант, Изполнительница Собственных ПроизВЕДений, Основательница Новой Межгалактической КультУры Золотого Века — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©. Она — Академик Ноосферной Общественной Академии Наук, Гранд-Доктор Философии в области ТеоЛогии и ТеоСофии, полный профессор Оксфорда. Член Международного Художественного Фонда, член Творческого Союза Профессиональных художников, Лауреат VII Международного конкурса «Во имя мира на Земле», Лауреат и дипломант «ЮНЕСКО».
(Из Биографии Марии ДЭВИ ХРИСТОС (Виктории ПреобРАженской) https://usmalos.com/biografiya-marii-devi-hristos-viktorii-preobrazhenskoj ).
