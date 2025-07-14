© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Hazrat Muhammad ﷺ Ne Farmaya: Jab Sone Lago To Ye Baat Yaad Rakhna | Peer Ajmal Raza Qadri 🕊️💤
https://jamiasaeediadarulquran.com/
https://darulquranalsaeedia.com/
📝 Description:
Peer Ajmal Raza Qadri Sahib ka dil ko choo jane wala bayan, jismein unho ne Huzoor Nabi Kareem ﷺ ke ek ahem irshad ka zikr kiya –
jab banda sone lage to woh kaun se alfaaz hain jo Huzoor ﷺ ne farmaye ke zaroor kehna chahiye.
Yeh zindagi mein sakoon, hifazat aur barkat ka paighaam hai.
Is bayan ko zaroor suniye, amal kijiye, aur dosron tak pohchayiye.
📍 Bayan: Peer Ajmal Raza Qadri
🎥 Presented by: Jamia Saeedia Darul Quran
📞 Rabta: +92 323 0717702
