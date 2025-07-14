BrighteonBrighteon UniversityBrighteon SocialBrighteon.AI
Hazrat Muhammad ﷺ Ne Farmaya: Jab Sone Lago To Ye Baat Yaad Rakhna | Peer Ajmal Raza Qadri 🕊️💤
jamiasaeediadarulquran
2 views • 2 months ago

Hazrat Muhammad ﷺ Ne Farmaya: Jab Sone Lago To Ye Baat Yaad Rakhna | Peer Ajmal Raza Qadri 🕊️💤

https://jamiasaeediadarulquran.com/

https://darulquranalsaeedia.com/

📝 Description:

Peer Ajmal Raza Qadri Sahib ka dil ko choo jane wala bayan, jismein unho ne Huzoor Nabi Kareem ﷺ ke ek ahem irshad ka zikr kiya –

jab banda sone lage to woh kaun se alfaaz hain jo Huzoor ﷺ ne farmaye ke zaroor kehna chahiye.

Yeh zindagi mein sakoon, hifazat aur barkat ka paighaam hai.

Is bayan ko zaroor suniye, amal kijiye, aur dosron tak pohchayiye.


📍 Bayan: Peer Ajmal Raza Qadri

🎥 Presented by: Jamia Saeedia Darul Quran

📞 Rabta: +92 323 0717702

🔥 Hashtags:

#PeerAjmalRazaQadri #HazratMuhammadSAW #Sunnat #IslamicBayan #JamiaSaeediaDarulQuran #RaatKiDua #SoneSePehle #HuzoorKaFarman

jamia saeedia darul quranpeer ajmal raza qadriislamic bayanhazrat muhammad saw ka farmansone se pehle ki duasunnat nabwihuzoor ka paighaam
