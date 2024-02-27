NWO is dead

・フィリップ王子死去

・エリザベス女王死去

・ジェイコブ・ロスチャイルド卿死去

・エブリン・D・ロスチャイルド死去

・ルース・ギンズバーグ死去

・ジョージ・ブッシュ・シニア死去

・ジェフリー・エプスタイン死去

・刑務所にいるギスレーン・マクスウェル

・ヘンリー・キッシンジャー死去

・チャールズ 余命6 か月 ＊既・・。





https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2024-02-26/S9GOE5T0G1KW00

https://www.thelondoneconomic.com/news/financier-lord-jacob-rothschild-dies-at-87-369344/

https://www.dailymail.co.uk/news/article-13126229/lord-jacob-rothschild-dies-aged-97.html



逝去と憂鬱の設計者たちである彼ら力は衰え、彼らの遺産は軽蔑されました。 正義が勝利し真実が回復されるにつれて、彼らの計画は解明され、影響力は弱まりました。彼の死の開示によって閉じられたテクノロジーをはじめあらゆる革命が始まる。

そして、陰謀論は陰謀論ではありませんでした。知らずに加担していた人、己の欲に溺れ加担した人、あなた方に終わりが来る。

https://twitter.com/iluminatibot/status/1637314682540412931?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1637314682540412931%7Ctwgr%5E7cd068395f11e770efc9751d7001872e2a32b7c0%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fdaiwaryu1121.com%2Fpost-70384%2F







観ておいた方が良いことX ■資産の売却

https://www.brighteon.com/a76e9f4e-f7c2-4b4d-8af0-825f7b0f22bb





SWIFTシステムの終焉





7/5＝あと②



