🎥🚨 ¡Nuevo impuesto sacude a los inversores en Australia! ¿Peligran las jubilaciones? 💰📉

El gobierno australiano ha propuesto un nuevo impuesto sobre las ganancias no realizadas en cuentas de jubilación que superen los 3 millones de dólares australianos. La medida provocó una fuerte reacción en el mercado: los analistas temen una venta masiva de acciones de grandes bancos y empresas de alto valor. 💼📊

¿Será este el inicio de una crisis financiera?

