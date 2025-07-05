🎥🚨 ¡Nuevo impuesto sacude a los inversores en Australia! ¿Peligran las jubilaciones? 💰📉

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Descripción:
El gobierno australiano ha propuesto un nuevo impuesto sobre las ganancias no realizadas en cuentas de jubilación que superen los 3 millones de dólares australianos. La medida provocó una fuerte reacción en el mercado: los analistas temen una venta masiva de acciones de grandes bancos y empresas de alto valor. 💼📊
¿Será este el inicio de una crisis financiera?
