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RED ALERT! CHRISTIANITY & SATANISM ARE ONE!
EARTH SHAKING NEWS
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132 views • 04/16/2023

THE LUKEWARM CHURCH HAS FALLEN INTO THE HNDS OF SATANISM! ALL THE MEGA PREACHERS FLASH SATANS OCCULT DEVIL SIGN. THESE 501C-3 CHURCHES TRADED FAITH IN YESHUA/JESUS FOR FAME AND FORTUNE. IF YOU'RE INVOLVED WITH ANY OF THEM YOU'RE A FOOL. JESUS SAID HE WOULD SPEW THEM OUT OF HIS MOUTH. THIS FALSE PROPHETS ARE SEND MILLIONS OF BELIEVER'S INTO THE PITS OF HELL. GET OUT OF HER NOW THE BIBLE WARNS. MY WIFE AND I BELONG TO NO ORGANIZED CHURCH! WE PRAY DIRECTLY TO YESHUA/JESUS AND DON'T NEED A POLE OR FALSE PROPHET TELLS US WHAT TO BEIEVE IN. I CAN'T STAND THESE INSANE HYPOCRITES. THE WORLD IS BEING DESTROYED FROM WITHIN NOW AND YOU BETTER CHOOSE SIDES. YOU KILLED BE KILLED 5 MINUTES FROM NOW AND WHEN YOU DRAW YOUR LAST BREATH WHERE WILL YOU BE HEAVEN OR HELL. SEND THIS VIDEO TO EVERYONE NOW. WAKEUP!

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politicsaliensreligiondeadend timesfalse flagsbiblical prophecy
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