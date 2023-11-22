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'LITHIUM MINES EXPOSED & TESLA LAB BURNS!.
EARTH SHAKING NEWS
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47 views • 11/22/2023

HUMANITY WILL BE FORCED TO ACCEPT THE ELECTRIC KINGDOM WHETHER YOU LIKE IT OR NOT. THIS DIRTY DEADLY TECHNOLOGY WILL BE SHOVED DOWN YOUR THROAT. THE SATANIC ELITE ARE SLOWLY ELIMINATING (DEADLY COVID VACCINES & WAY) IF YOU'VE HAVEN'T NOTICED. THANK GOD I'M 75+ AND DON'T HAVE MUCH LONGER TO SPEND ON THIS RECHED PLANET. HISTORY IS BEING DESTROYED RIGHT BEFORE OUR VERY EYES NOW. SADLY, FAT, LAZY AMERICANS HAVE THEIR HEAD UP THEIR BACKSIDE AND CAN'T SEE THE FORREST FOR THE TREES. IT WON'T BE LONG BEFORE ALL AMERICANS ARE ELIMINATED AND THE ILLEGALS WILLBE THE NEW AMERICANS. ARE YOU PREPARED TO TO ELIMINATED? IT'S GOING TO HAPPEN WETHER YOU LIKE IT OR NOT...WAKEUP OR PERISH!

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