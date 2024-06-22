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O ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΠΑΡΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ Η ΣΥΝΕΝΟΧΗ ΣΙΩΠΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΑΜΕΤΑΝΟΗΣΙΑ ΚΑΙ ΑΜΑΡΤΙΑ... ΟΤΑΝ Ο ΠΑΡΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΑΦΤΙΖΕΤΑΙ ΛΟΓΙΚΗ «ΟΙ ΛΙΘΟΙ ΚΕΚΡΑΞΟΝΤΑΙ (Λουκ. 19,40)» https://ugetube.com/watch/2ZJQl5rSoBmCNcd , https://rumble.com/v535gn4-the-irrational-antichrist-hatred-of-the-devil.html .
Η ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΧΑΤΗ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΤΡΕΛΑΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΩΝ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣΤΩΝ ΣΙΩΝΙΣΤΩΝ, ΠΡΟΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ.
Αγαπητά εν Χριστώ αδέρφια μου επειδή σας αγαπώ αληθινά ΜΟΝΟ όταν ενδιαφέρομαι για την ΣΩΤΗΡΙΑ της αθάνατης ψυχής μας δεν πρέπει να σιωπούμε με ψευτοαγαπολογίες και κοσμικά φληναφήματα αλλά ΝΑ ΟΜΟΛΟΓΟΥΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΧΡΙ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΜΟΝΟΓΕΝΟΥΣ ΥΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ.
Για αυτό όσο αμαρτωλός και ανάξιος και αν είμαι δεν θα σταματήσω με την Χάρη του Θεού να την ομολογώ «ΟΣΟ ΚΑΙ ΑΝ ΓΙΝΟΜΑΙ ΕΝΟΧΛΗΤΙΚΟΣ» ΓΙΑΤΙ ΜΟΝΟ ΤΟΤΕ ΣΕ ΑΓΑΠΩ ΑΛΗΘΙΝΑ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΑΔΕΛΦΕ ΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΣΟΥ. ΜΝΗΣΘΗΤΙ ΜΟΥ ΚΥΡΙΕ ΕΝ ΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΣΟΥ…
ΓΙΑΤΙ ΜΑΣ ΛΕΕΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ, ΚΕΦ. 10, ΣΤ. 32-33: "Πᾶς οὖν ὅστις ὁμολογήσει ἐν ἐμοὶ ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὁμολογήσω κἀγὼ ἐν αὐτῷ ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς· ὅστις δ' ἂν ἀρνήσηταί με ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ἀρνήσομαι αὐτὸν κἀγὼ ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς"... στίχ. 38: "καὶ ὃς οὐ λαμβάνει τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶ ἀκολουθεῖ ὀπίσω μου, οὐκ ἔστι μου ἄξιος".
«Ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι. ὃς γὰρ ἂν θέλῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι, ἀπολέσει αὐτήν· ὃς δ' ἂν ἀπολέσῃ τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν ἕνεκεν ἐμοῦ καὶ τοῦ εὐαγγελίου, οὗτος σώσει αὐτήν (Μάρκ. 8, 34-35)». "ΕΦ. 4,5 ΕΙΣ ΚΥΡΙΟΣ, ΜΙΑ ΠΙΣΤΙΣ, ΕΝ ΒΑΠΤΙΣΜΑ· ΕΦ. 4,6 ΕΙΣ ΘΕΟΣ ΚΑΙ ΠΑΤΗΡ ΠΑΝΤΩΝ, Ο ΕΠΙ ΠΑΝΤΩΝ, ΚΑΙ ΔΙΑ ΠΑΝΤΩΝ, ΚΑΙ ΕΝ ΠΑΣΙΝ ΗΜΙΝ". "ΕΦ. 4,15 ΑΛΗΘΕΥΟΝΤΕΣ ΔΕ ΕΝ ΑΓΑΠΗ". "ΨΑΛ. 95,5 ΟΤΙ ΠΑΝΤΕΣ ΟΙ ΘΕΟΙ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ ΔΑΙΜΟΝΙΑ". Καινή Διαθήκη, Α΄ Πέτρου, 1:16 «ἅγιοι γίνεσθε, ὅτι ἐγὼ ἅγιός εἰμι». "ΙΩ. 14,6 ΛΕΓΕΙ ΑΥΤΩ Ο ΙΗΣΟΥΣ· ΕΓΩ ΕΙΜΙ Η ΟΔΟΣ ΚΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ Η ΖΩΗ· ΟΥΔΕΙΣ ΕΡΧΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΕΙ ΜΗ ΔΙ' ΕΜΟΥ".
ΑΓΙΕ ΤΡΙΑΔΙΚΕ ΘΕΕ ΦΩΤΙΣΕ ΜΑΣ, ΧΑΡΙΣΕ ΜΑΣ ΤΑΠΕΙΝΟ ΦΡΟΝΗΜΑ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ ΣΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ ΑΓΑΠΗ ΣΟΥ ΔΙΕΛΥΣΕ ΤΟΝ ΖΟΦΟ ΤΗΣ ΑΜΑΡΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΜΙΣΟΥΣ ΤΗΣ ΑΠΙΣΤΙΑΣ…
Η ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΘΗ ΜΑΣ ΟΔΗΓΕΙ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ ΩΣ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ – ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΝΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΣΟΔΟΜΙΣΜΟΥ 2024 (ΒΙΝΤΕΟ) https://rumble.com/v51xqhr-primeministersodomite-madictator-greekgenocidalmitsotakis-666.html , https://www.brighteon.com/14122093-27c3-47fa-b434-cd5761fa9206 , https://ugetube.com/watch/hUAsTjjxSu5Pt8F . Η ΠΗΓΗ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΟΥ ΒΙΝΤΕΟ «Ο Ύμνος της Νέας Δημοκρατίας (2024 parody) https://youtu.be/s79raxRx-WY ».
ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥ,
Ευστάθιος Μοσχοβίτης
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