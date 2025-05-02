CÓMO LOS ROCKEFELLERS MATARON LA MEDICINA NATURAL

Ellos, los Rockefeller a finales de 1800's e inicios de 1900's comenzaron a destrozar la tradición de la medicina herbolaria, la naturopatía y la homeopatia, y crearon la industria farmacéutica moderna, ya que al estar en el negocio del petróleo, deseaban más dinero, y buscaron cómo lucrar con nuevos productos con los derivados del petróleo, así nacieron las primeras medicinas "químicas" dañando más la salud del ser humano con todos los efectos adversos de esas medicinas.

