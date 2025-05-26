BrighteonBrighteon UniversityBrighteon SocialBrighteon.AI
Alif Jane Meem Jane Ain Jany Ty Hussain Jane | Peer Fiaz Hussain Shah Bukhari
jamiasaeediadarulquran
jamiasaeediadarulquran
3 views • 3 months ago

Alif Jane Meem Jane Ain Jany Ty Hussain Jane | Peer Fiaz Hussain Shah Bukhari

https://darulquranalsaeedia.com/

http://jamiasaeediadarulquran.com/

📄 Description:

Alif Jane Meem Jane Ain Jany Ty Hussain Jane — یہ ایک دل کو چھو لینے والا روحانی بیان ہے جس میں Peer Fiaz Hussain Shah Bukhari صاحب نے اہلِ بیتؑ کی محبت اور معرفت کے نکتوں پر روشنی ڈالی ہے۔

ایک عظیم پیغام جو دلوں کو منور کر دیتا ہے۔


🎙️ Zikar by: Peer Fiaz Hussain Shah Bukhari

📍 Presented by: Jamia Saeedia Darul Quran


📢 Hashtags:

#PeerFiazHussainShah #AlifJaneMeemJane #ImamHussain #AhleBait #IslamicBayan #JamiaSaeediaDarulQuran #LoveOfHussain #Karbala

rab jaane tay hussain jaanealif jane meem jane te hussain janeali janay ty hussain janerab jaane te hussain jaanealif jane meem jane ain jane ya hussain janealf jane meem jane ty hussain janehussain janeyrab jane te hussain janealif jane meem jane ain jane te hussain janehussain jany
