© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Abraão, o patriarca do judaísmo, cristianismo e islamismo, tem origens profundamente conectadas à antiga cultura mesopotâmica e aos deuses anunnaki, conforme revelado por tábuas cuneiformes sumérias que antecedem a Bíblia em milhares de anos. Nascido na cidade suméria de Ur, Abraão foi influenciado pela adoração de Nannar, o Deus da Lua, e pelo conhecimento avançado dos anunnaki. Sua partida para Canaã, tradicionalmente vista como um chamado divino, alinha-se com eventos geopolíticos ligados à influência decrescente dos anunnaki e seus interesses estratégicos em locais importantes como Nippur e o Porto Espacial do Sinai.
Registros antigos sugerem que as histórias bíblicas da criação, do dilúvio e da intervenção divina foram adaptadas de narrativas sumérias mais antigas. A aliança de Abraão com Yahweh, assemelhando-se a acordos entre reis sumérios e os Anunnaki, reflete uma reinterpretação de tradições politeístas em monoteísmo. Eventos como a Guerra dos Reis destacam o papel estratégico de Abraão na proteção dos interesses dos Anunnaki durante um período de conflito cósmico e terrestre.
Este reexame posiciona Abraão como uma ponte entre a cultura suméria e a ascensão das religiões monoteístas, sugerindo que essas crenças têm raízes nos mitos e tradições da antiga Mesopotâmia, moldadas pelo legado duradouro dos Anunnaki.