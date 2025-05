«El crèdit còsmic» pel Doctor José Luís Cabouli. Conferència en castellà subtitulada en català.





Aquesta conferència presenta el llibre del mateix títol escrit pel Doctor Cabouli i es basa en el diàleg amb pacients sotmesos a teràpia regressiva on aquests reviuen experiències, ja sigui en vides anteriors, en el període entre vides, en la seva concepció, en la seva gestació dins del ventre de la mare o bé en el seu naixement. L’objectiu és sanar fòbies o traumes del passat o bé assumir lliçons de vida pendents d’aprendre.





En el present passatge, el Doctor Cabouli introdueix els assistents a l’acte en un concepte, «El crèdit còsmic», relatiu a un estat compartit amb el de «karma» o «deute» però de polaritat contrària. En virtut del saldo qualitatiu de l’ànima individual, es pot determinar una certa capacitat d’elecció de part seva. Per exemple, la capacitat d’escollir algunes condicions per a la seva futura encarnació.





Ens disculpem perquè, degut a les normes establertes per la celebració de l’esdeveniment, s’ha tingut que establir una separació entre els diferents assistents i el requisit incòmode de dur mascareta, més incòmode encara per aquelles dones assistents que poden haver estat preocupades per la seva pròpia gestació. Calia que l’acte fos autoritzat, fins el moment de la seva celebració no estàvem segurs que l’esdeveniment es poguera fer i si hi hauria una nova oportunitat de poder fer-ne un altre en els dies següents en les Terres de Ponent català.





Agraïm al pagès ecològic Josep Pàmies i a la seva muller el fet d’haver vingut des de Balaguer per assistir a aquest esdeveniment i ens disculpem molt sincerament amb aquest defensor de la salut per dos motius: per haver-li demanat que es posés mascareta tan bon punt va arribar i també perquè, en el vídeo de l’esdeveniment complet, on intervé com a públic, no apareix la part de la seva intervenció protestant per haver estat obligat a posar-se-la.





Sabem que hi ha experts en ciència i en medicina que qüestionen amb arguments no menystenibles la necessitat d’aquestes mesures de control. Per altra banda, hi ha una necessitat peremptòria de donar a conèixer de manera pública i presencial la Teràpia de Vides Passades (TVP) i la Teràpia de la Possessió Espiritual (TPE) davant la possible enorme quantitat de mostres de patiment humà acumulades que calculem hi ha pendents de resoldre en totes les ànimes encarnades i desencarnades de la Humanitat, produïdes al llarg de la seva història, que requereix que es conegui aquesta necessitat, sense més dilació, entre tota la població.





Vídeo original: Manuel Marsan. Col·laboració en els subtítols: Xavier Climent. Edició subtítols: Brauli Tamarit. Organitza: Associació Cultural de Dones Elaia. Col·labora: Ajuntament del Solèras.





Perfil de publicació de «Brighteon»: En cos i anima. Conferències en català. Data de publicació a «Brighteon»: Dissabte, 3 d’agost del 2024. Durada del vídeo: 3 minuts i 33 segons. Idioma: veu en castellà amb subtítols en català.





