ΟΧΙ ΣΤΙΣ "ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΔΟΛΟΦΟΝΙΕΣ" ΜΕ ΤΗΝ "ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΙΑ ΝΟΜΟΥ ΔΩΡΕΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ" ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΟΓΗ ΕΙΚΑΖΟΜΕΝΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ -ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΟ 2023 http://www.freevolition.gr/killerstate.htm

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ΟΧΙ
ΣΤΙΣ "ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΔΟΛΟΦΟΝΙΕΣ" ΜΕ ΤΗΝ "ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΙΑ ΝΟΜΟΥ ΔΩΡΕΑ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ" ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΟΓΗ ΕΙΚΑΖΟΜΕΝΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ http://www.freevolition.gr/killerstate.htm (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΟ 2023) https://ugetube.com/embed/rSSw7r4ygzEb2jj , https://rumble.com/v2qjdhu-genocidal-dictatorship-hellas-killer-state-eom.gr.html .
ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΣΔΟΤΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ-ΝΑΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
Είναι μια καλά προμελετημένη (ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ 73 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΔΟΛΟΦΟΝΙΚΕΣ ΕΚΤΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΚΑΘΕ ΕΤΟΣ https://www.worldometers.info/abortions/ , ΣΥΜΦΩΝΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΥΓΕΙΑΣ https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/abortion , ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ) δολοφονία η αφαίρεση ζωτικών οργάνων από τούς λεγόμενους "εγκεφαλικά νεκρούς" ασθενείς, οι οποίοι είναι ζωντανοί και πολλές φορές έχουν ανανήψει ("ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΜΙΑ ΨΥΧΗ ΝΑ ΣΩΘΕΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΛΕΣ!" ΓΙΑΤΙ Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΕΙΡΗ) όπως γνωρίζουμε από τα ιατρικά δεδομένα! Γι' αυτό οι ιατροί χρειάζονται αναισθησιολόγο πριν την αφαίρεση των οργάνων τους γιατί δεν είναι νεκροί οι "εγκεφαλικά νεκροί" όπως τους ονομάζουν οι επίορκοι ιατροί που τους δολοφονούν ενώ ζητάτε τώρα με "ανθρωποκτόνο νόμο" να αποδεχτούμε την δολοφονία μας "αυτοκτονώντας στην ουσία", ΓΙΑ ΝΑ ΧΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ καθώς θεωρείτε, ως αντίχριστοι κανίβαλοι μασόνοι σιωνιστές, εκ των πρότερων ότι "συναινούμε σε αυτή την δολοφονία" και την βαπτίζετε "δωρεά οργάνων".
ΣΥΝΑΙΝΕΙΣ ΣΤΗΝ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΣΟΥ; ΡΩΤΑ ΜΕ ΑΠΥΘΜΕΝΟ ΘΡΑΣΟΣ ΤΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΤΩΝ ΑΘΕΩΝ ΜΑΣΟΝΩΝ ΥΛΙΣΤΩΝ ΣΙΩΝΙΣΤΩΝ
"Η ΕΙΚΑΖΟΜΕΝΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ" ΚΑΤΑΠΑΤΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ("ΠΕΡΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΟΥΣΙΑ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΖΩΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΔΟΤΗ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΤΑΙ ΣΕ "ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΗΡΙΟ ΟΡΓΑΝΩΝ")
"Η ΕΙΚΑΖΟΜΕΝΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΤΟΥ ΑΚΟΥΣΙΟΥ ΔΟΤΗ" (ΠΟΥ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΤΟΥ) ΣΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΑΠΟ (ΕΠΙΟΡΚΟΥΣ) ΙΑΤΡΟΥΣ ΚΑΤΑΠΑΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΙΟ ΧΥΔΑΙΟ ΚΑΙ ΦΑΣΙΣΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΑΒΙΑΣΤΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ, Η ΟΠΟΙΑ ΑΠΟΡΡΕΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΣΔΟΤΗ ΑΝΑΦΑΙΡΕΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ, ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ: Άρθρo 2 , παρ. 1. "O σεβασμός και η προστασία της αξίας του ανθρώπου αποτελούν την πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας" και Άρθρο 5, παράγραφος 3. "H προσωπική ελευθερία είναι απαραβίαστη" ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙ ΜΕ ΕΝΑ ΝΟΜΟ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΜΙΑΣ ΠΙΘΑΝΗΣ ΔΗΘΕΝ "ΑΛΤΡΟΥΙΣΤΙΚΗΣ ΕΙΚΑΣΙΑΣ".
ΕΠΕΙΔΗ ΛΟΙΠΟΝ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ ΟΜΟΛΟΓΟΥΝ: ΜΟΝΟ Η ΛΗΨΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΖΩΝΤΑΝΟ ΔΟΤΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΟ ΠΤΩΜΑ (ΠΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΒΙΑΙΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΠΕΘΑΙΝΕΙ) ΤΑ ΚΑΘΙΣΤΑ ΧΡΗΣΙΜΑ ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΤΕΚΜΑΙΡΕΤΑΙ Η ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΤΟΥ "ΑΚΟΥΣΙΟΥ ΔΟΤΗ" (Ο ΟΠΟΙΟΣ ΜΑΛΙΣΤΑ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ "ΑΥΤΟΚΤΟΝΕΙ ΚΑΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΥΝΕΝΟΧΟΣ ΤΗΣ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑΣ ΤΟΥ" ΑΝ ΕΧΕΙ ΔΩΣΕΙ ΡΗΤΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΤΟΥ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ). ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΛΛΟΘΙ ΤΟ ΔΗΘΕΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΑ ΤΟΥ "ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ" ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑΤΙ ΠΟΛΛΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΝΗΨΕΙ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΥΠΟΤΙΘΕΜΕΝΟ ΤΕΛΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ ΠΟΤΕ ΘΑ ΠΕΘΑΝΕΙ ΕΝΑΣ ΑΣΘΕΝΗΣ ΟΣΟ ΣΟΒΑΡΗ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΠΑΡΑΣΤΗΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΘΕΟ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΠΟΤΕ ΗΡΘΕ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΕΝΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΑΦΑΙΡΩΝΤΑΣ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΙΑΣ ΨΥΧΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΟΙΑ.
Ο ΙΑΤΡΟΣ ΕΧΕΙ ΧΡΕΟΣ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΤΟ ΠΑΝ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΒΙΩΝΕΙ Ο ΑΣΘΕΝΗΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΝΑ ΤΟΝ ΔΟΛΟΦΟΝΗΣΕΙ ΑΦΑΙΡΩΝΤΑΣ ΖΩΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΕΝΩ ΕΙΝΑΙ ΖΩΝΤΑΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΝΑΡΚΩΝΕΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΑΡΞΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙ ΝΑ ΞΥΠΝΗΣΕΙ-ΑΝΑΝΗΨΕΙ ΤΟ ΘΥΜΑ-ΥΠΟΤΙΘΕΜΕΝΟΣ ΔΟΤΗΣ! ΣΤΟ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗΜΕΝΟ ΛΟΙΠΟΝ ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΗΣ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΟΙ ΕΠΙΟΡΚΟΙ ΙΑΤΡΟΙ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΠΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΣΧΕΤΙΚΟ ΝΟΜΟ "ΠΕΡΙ ΕΙΚΑΖΟΜΕΝΗΣ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΖΩΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΚΟΥΣΙΟΥ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΔΟΤΗ" ΑΦΑΙΡΕΙ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ "ΤΟΝ ΔΟΛΟΦΟΝΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΛΗΠΤΗ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΟΤΗ ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΚΟΥΣΙΟΣ" ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΔΗΛΑΔΗ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΣΥΝΑΙΝΕΣΕΙ ΣΤΗΝ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ ΤΟΥ... Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΑΝΩΤΕΡΩ