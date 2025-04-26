© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Η ΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΨΕΥΔΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΜΕ ΠΑΠΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΣΥΝΟΔΙΚΑ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ (2016). ΠΡΟΗΓΗΘΗΚΕ Η ΜΝΗΜΟΝΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΠΑΠΑ ΩΣ ΑΓΙΟΤΑΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟ (2006). ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ https://rumble.com/v6sm1vd-the-antichrist-global-heretic-union-666-in-hellas.html , https://ugetube.com/watch/3gQlFUitrZqaDl2 .
Η ΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΨΕΥΔΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΠΙΚΟΥΣ, ΜΟΝΟΦΥΣΙΤΕΣ, ΠΡΟΤΕΣΤΑΝΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΕΠΙΚΥΡΩΘΗΚΕ ΣΥΝΟΔΙΚΑ ΤΟ 2016 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΑΝ ΚΑΙ ΕΙΧΕ ΠΡΟΗΓΗΘΕΙ Η ΜΝΗΜΟΝΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ «ΑΛΑΘΗΤΟΥ» ΑΙΡΕΤΙΚΟΥ ΠΑΠΑ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ ΩΣ ΑΓΙΟΤΑΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΙΡΕΣΙΑΡΧΗ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΗ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΨΕΥΔΟΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟ (ΒΟΘΡΟΛΟΜΑΙΟ) ΔΗΜΟΣΙΑ ΗΔΗ ΑΠΟ ΤΟ 2006... ΤΟ 2001 ΥΠΟΔΕΧΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕ ΕΠΙΣΗΜΑ ΤΟΝ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟ «ΑΛΑΘΗΤΟ» ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΠΑ ΩΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟ ΡΩΜΗΣ Ο ΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΗΣ ΨΕΥΔΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΣΤΗ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΧΙΣΗ ΤΩΝ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΩΝ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΠΑΠΙΚΩΝ ΤΟ 1054 ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ (ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ) https://rumble.com/vhp893-29730567.html , https://www.brighteon.com/5d88e964-3d29-4b35-a8b1-3d9b6236a69e , https://ugetube.com/watch/FcZNSDu2al2a8DX .
ΔΕΝ ΦΤΑΣΑΜΕ, ΛΕΤΕ ΜΕΡΙΚΟΙ https://www.triklopodia.gr/πύρινος-λόγιος-αν-αυτο-δεν-είναι-καθαρ , ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΥΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ ΠΟΤΗΡΙΟ ΕΝΩ ΕΒΑΛΑΝ ΟΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΨΕΥΔΕΠΙΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΔΗΘΕΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΣ ΣΥΝΟΔΙΚΑ ΣΤΟ ΚΟΛΥΜΠΑΡΙ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΤΟ 2016 ΣΤΗ "ΔΗΘΕΝ ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΙ ΑΓΙΑ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΨΕΥΔΟΣΥΝΟΔΟ" ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΩΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΟΥΣ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ, ΠΑΠΙΚΟΥΣ, ΠΡΟΤΕΣΤΑΝΤΕΣ, ΜΟΝΟΦΥΣΙΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΑΘΡΗΣΚΕΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗΣ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ https://ec-patr.org/patriarchiki-ka-synodiki-gkyklios-pi-t-sygklisei-t-s/ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΟΥΤΕ ΕΝΑΣ ΣΑΝ ΤΟΝ ΕΠΙΣΚΟΠΟ ΑΓΙΟ ΜΑΡΚΟ ΤΟΝ ΕΥΓΕΝΙΚΟ ΠΟΥ ΝΑ ΠΕΙ ΟΧΙ, ΔΕΝ ΥΠΟΓΡΑΦΩ...
ΗΔΗ ΣΕ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ "ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΝΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΨΕΥΔΟΣΥΝΟΔΟΥ", "ΔΗΘΕΝ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ", ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΟΤΙ ΘΑ ΑΣΧΟΛΗΘΟΥΝ ΚΑΙ ΜΕ «τὰς σχέσεις τῆς Ὀρθοδοξίας πρὸς τὸν λοιπὸν χριστιανικὸν κόσμον https://ec-patr.org/patriarchiki-ka-synodiki-gkyklios-pi-t-sygklisei-t-s/ ». Η ΜΙΑ, ΑΓΙΑ, ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΟΠΩΣ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΜΑΣ. ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο "ΥΠΟΛΟΙΠΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ"; Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ "ΑΛΑΘΗΤΟΣ" ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΠΑΠΑΣ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΣΥΜΠΡΟΣΕΥΧΕΤΑΙ Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΗΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΜΝΗΜΟΝΕΥΕΙ ΩΣ ΑΓΙΟΤΑΤΗ ΚΕΦΑΛΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ; ΟΙ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΠΡΟΤΕΣΤΑΝΤΕΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟΦΥΣΙΤΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΕΧΕΤΕ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΟ "ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΝΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ https://www.oikoumene.org " ΚΑΙ ΣΥΜΠΡΟΣΕΥΧΕΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ; ΕΙΝΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΤΕ ΩΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ;
ΣΥΜΠΡΟΣΕΥΧΕΣΤΕ ΜΑΛΙΣΤΑ ΑΙΡΕΣΙΑΡΧΗ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΕ ΜΕ ΘΡΑΣΟΣ ΚΑΙ ΚΟΥΤΟΠΟΝΗΡΙΑ ΔΗΘΕΝ ΥΠΕΡ ΑΓΑΠΗΣ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ ΚΟΣΜΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗΣ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΜΩΑΜΕΘΑΝΟΥΣ ΠΟΥ ΛΕΝΕ ΣΤΟ ΣΑΤΑΝΙΚΟ ΚΟΡΑΝΙ ΤΟΥΣ ΘΑΝΑΤΟ ΣΤΟΥΣ ΑΛΛΟΠΙΣΤΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ ΠΟΥ ΣΤΑΥΡΩΣΑΝ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΨΕΥΔΟΜΕΣΣΙΑ ΤΟΥΣ (ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ) https://rumble.com/vhp893-29730567.html , https://www.brighteon.com/5d88e964-3d29-4b35-a8b1-3d9b6236a69e , https://ugetube.com/watch/FcZNSDu2al2a8DX