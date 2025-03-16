SHIVA: O Destruidor

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Teóricos dos antigos astronautas sugerem que este ser poderoso possuía tecnologia avançada como máquinas voadoras, armas mortíferas, habilidades espirituais, e que ele, na verdade, seria o líder de uma facção extraterrestre que veio à Terra no passado remoto.
Como evidência, apontam as incríveis histórias nos antigos textos védicos e também os entalhes de pedra espalhados por todo o mundo hindu. Locais e artefatos como o Templo Kailasa, esculpido em uma única rocha de penhasco, e o sagrado Lingam, que muitos acreditam ser a representação de uma antiga usina nuclear, são apenas alguns exemplos de que Shiva era muito mais que apenas um deus hindu mitológico.