SHIVA: O Destruidor

Teóricos dos antigos astronautas sugerem que este ser poderoso possuía tecnologia avançada como máquinas voadoras, armas mortíferas, habilidades espirituais, e que ele, na verdade, seria o líder de uma facção extraterrestre que veio à Terra no passado remoto.



Como evidência, apontam as incríveis histórias nos antigos textos védicos e também os entalhes de pedra espalhados por todo o mundo hindu. Locais e artefatos como o Templo Kailasa, esculpido em uma única rocha de penhasco, e o sagrado Lingam, que muitos acreditam ser a representação de uma antiga usina nuclear, são apenas alguns exemplos de que Shiva era muito mais que apenas um deus hindu mitológico.