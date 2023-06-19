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Великая Жатва Великого Множества. Кончина века. Лиланд Джонс
Neba Luch
Neba Luch
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72 views • 06/19/2023

Сайт Лиланда Джонса с бесплатными материалами https://leelandjones.com/


Мои ресурсы

Канал в Телеграме: https://t.me/luchneba

Группа обсуждения https://t.me/+VS5fLQ_qXJs3Mzlh

Профиль в Бастионе https://bastyon.com/luch_neba

Канал на Брайтеоне https://www.brighteon.com/channels/nebaluch

Каналы на Ютубе

https://www.youtube.com/channel/UC2_7t6pVzXlwdozIQ46Hhqg

https://www.youtube.com/@julialitvinova5278

На Рутубе https://rutube.ru/channel/28576428/

На Mail.ru https://my.mail.ru/bk/arli/video

На Яндексе https://dzen.ru/id/627c769550b2f8158790c1c5

Профиль в Одноклассниках https://ok.ru/profile/568928007923

Профиль в Контакте https://vk.com/id662033992

Профиль в Фейсбуке https://www.facebook.com/profile.php?id=100069811028085

Профиль в Габе https://gab.com/luchneba


Это перевод видео Лиланда Джонса от 12 мая 2020 г. Great Harvest of Great Multitude

https://www.youtube.com/watch?v=rz7x_b70RoM (копия https://vimeo.com/showcase/9209039/video/668995144)

Документ с переводом к этому видео

pdf https://cloud.mail.ru/public/4JYB/bwuhcf6QR

doc https://cloud.mail.ru/public/YcL9/uf2kB335m

odt https://cloud.mail.ru/public/SKe1/3AUvDYsGt


Cхемы на русск. по 14 годам Апокалипсиса

Временная шкала Царя pdf https://cloud.mail.ru/public/PmXT/YLXj6fqFQ

odt https://cloud.mail.ru/public/ouRc/mLdRXWMCK

7 лет изобилия и 7 лет скорби pdf https://cloud.mail.ru/public/q8ot/LyLbs9H83

odt https://cloud.mail.ru/public/543m/21A8Jc2Hx

Затмения на меноре и события апокалипсиса — что произошло с 2019 по 2024 гг.

pdf https://cloud.mail.ru/public/frWw/iAFN2R8Aw odt https://cloud.mail.ru/public/VS6o/daSgP1BnP


Календари Еноха https://leelandjones.com/enoch-calendar

на 2023 г.

https://storage.googleapis.com/wzukusers/user-26016223/documents/4088e489942b4ba98af2f2101a5ec499/2023EnochCalendar.pdf

https://storage.googleapis.com/wzukusers/user-26016223/documents/5df15f637ed94b2c9a56e44c86594f16/2023%20Enoch%20Digital%20Calendar.pdf


В этом видеол Лиланд приводит доказательства из Писания о том, что есть 2 группы Божьих людей: Остаток («избранные», 144 000 запечатлённых первенцев) и Великое Множество (Откр 7:9) Лиланд рассматривает вопрос, почему существует различие между этими двумя группами, разбирая притчи о сеятеле, о брачном пире, о неводе, о10 девах и о талантах в их взаимосвязи с вопросом восхищения и жатвы при кончине века. Лиланд показывает цитаты из Библии, расположив их напротив друг друга в своих заметках в виде таблицы. Это соотносится с 3 серпами:

1-й серп – ЖАТВА ЯЧМЕНЯ (первенцы, 144 000 запечатленных) – Откр 14:1-4, Откр 7:4, Втор 16:9-10

50 дней (= семь седмиц) от Первых плодов до Пятидесятницы

﻿2-й серп – ЖАТВА ПШЕНИЦЫ (великого множества) – Откр 14:14-16

3-й серп – ЖАТВА ВИНОГРАДА (нечестивых, вино точила гнева Божьего) – Откр 14:17-20


Фрагменты


«отделение овец от козлов — это то же самое, что и жатва, что и отделение пшеницы от плевел. Это также и отделение пшеницы от винограда в конце времён, когда наступило время жатвы»


«Мудрые слуги и мудрые девы коллективно представляют собой «младенца мужеского пола» (Откр 12:5); это eklektos - избранные, которые будут управлять имением своего Господина во время Тысячелетнего царства»


Разбирая притчу о сеятеле, Лиланд показывает как это соотносится с размерами Храма, описанного в Иезекииле, и избранным остатком (144 000 запечатлённых)

30+60=90, 90х4=360

Внутренний двор 100х4=400

360х400=144 000


«… дало плод… и принесло иное 30, иное 60, и иное 100» Мк 4:8

«приносят плод, один в 30, другой в 60, иной во 100 крат» Мк 4:20


«Царство Небесное подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в три меры муки, доколе не вскисло всё.» (Мф 13:33) Это блудница Вавилонская, которая кладёт закваску лжеучения. А мы должны быть пресным хлебом, в нас н едолжно быть доктринальной закваски.» 1Кор 5:7 Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом...


Про лампады на меноре – см. в видео Лиланда Джонса на русск.

"Солнце как власяница и луна как кровь. Затмения апокалипсиса на меноре"

https://www.brighteon.com/dashboard/videos/7ba14092-8aa6-46c4-9f21-6209b5d86bc4


Видео Лиланда на англ

Wedding Garment (Брачная одежда) https://www.youtube.com/watch?v=rBijFBu7n8c

Плейлист Rapture Series Восхищение

https://www.youtube.com/playlist?list=PLXqaGD7sX9gYxvFglQ3-5sbLMDhyNKY0D



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