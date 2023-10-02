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'THIS END TIME DECODE WILL BLOW YOUR MIND
EARTH SHAKING NEWS
EARTH SHAKING NEWS
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179 views • 10/02/2023

THERE'S A SPIRITUAL LAW THAT REQUIRES SATAN AND HIS DEMONIC DEMONS TO EXPOSE THEIR EVIL AGENDA BEFORE IT HAPPENS. THIS IS WHY THE SATANIC ELITE USES ALL FORMS OF ENTERTAINMENT TO CONVEY THEIR EVIL PLANS TO ELIMINATE MOST OF HUMANITY FROM PLANET EARTH. ONLY A STUPID PERSON WOULD IGNORE MOVIES AND SUCH THAT BROADCAST EXACTLY HOW HUMANS ARE TO BE ELIMINATED FROM THE EARTH IN SHORT ORDER IN MY OPINION. THE SATANIC ELITE ARE WAY TO POWERFUL TO CHALLENGE. ADDITIONALLY, HUMANITY IS BEGINNING TO WAKEUP FAR TOO LATE TO DO ANYTHING ABOUT THE HOLOCAUST COMING IN SHORT ORDER. PREP, PRAY, GET ARMED AND GET THE HELL OUT OF THE WAY...

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