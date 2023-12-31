Что ждёт Италию в ближайшие годы?

Как вы думаете, будет ли возможна жизнь на территории Италии в ближайшие 5-6 лет?

Ведь только за 8 месяцев 2023 года в Италии произошло 2 648 опасных климатических событий. А это в среднем 11 экстремальных явлений в день!!!





📽️ В этом видео вы увидите, насколько частыми были следующие климатические аномалии и какой урон они принесли за последние годы:





▶️ Наводнения

▶️ Засухи

▶️ Экстремальные температуры

▶️ Пожары

▶️ Штормы и торнадо





Италия бьёт все рекорды! Череда климатических катастроф огромными темпами разрушает будущее людей.

Но уже сейчас понятно, что рано или поздно такое будущее ждёт все страны! У нас одна беда на всех, и если будем молча смотреть на происходящее — проиграем!





Отстоять наши жизни можем только мы сами. Хотим мы этого или нет, но ответственность — на каждом из нас.

▶️ Больше информации о предстоящих климатических катастрофах и путях решения этой проблемы смотрите на Международной онлайн-конференции «Глобальный кризис. Италия. Будущее зависит от нас» от 16.09.2023: https://www.youtube.com/live/qcx-wTw5...





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