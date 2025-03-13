Episode 82: Sollbruchstelle

Massenhafter ritueller Kindesmissbrauch ist nur eines – wenn auch vielleicht das übelste – der Verbrechen dieser Kultur. Doch möchten viele davon nichts hören. Darauf haben sie kein Recht. Wenn Friedfertigkeit und Rücksichtnahme auf die Gefühle anderer zum Hindernis werden, Schaden abzuwenden, gehören sie überwunden. Notwehr gegen das satanische Weltsystem ist geboten – und der Bruch mit ihm.

• Biden-Harris admin loses track of 320,000 migrant children / Jennie Taer, New York Post, 21.8.2024 https://nypost.com/2024/08/21/us-news/biden-harris-admin-loses-track-of-320000-migrant-children/

• Satanic Ritual Abuse of Children Is Widespread / C.A. Raschke, US Justizministerium, 1994 https://www.ojp.gov/ncjrs/virtual-library/abstracts/satanic-ritual-abuse-children-widespread-child-abuse-opposing

• Höllenleben - Ritueller Missbrauch in Deutschland / hr,, 2001 https://www.youtube.com/watch?v=qkr4qJA6oYY





