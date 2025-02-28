BrighteonBrighteon UniversityBrighteon SocialBrighteon.AI
EL GRANO DEL SISTEMA 799: VENTA DE LA PATAGONIA
El grano del sistema
El grano del sistema
261 followers
15 views • 6 months ago

VERDADES DE A PUÑO      1:08

NUEVO PLAN PANDEMIA      7:02

EL PADRE DEL TURBOCÁNCER      11:41

VENTA DE PARCELAS EN LA PATAGONIA      13:19

POR QUÉ NO HUBO UN NUREMBERG PARA EL COMUNISMO?      22:01

LA VERDADERA TERCERA GUERRA MUNDIAL      28:05

QUIENES CREARON EL ISIS      29:59

EL ATAQUE DEL 7 DE OCTUBRE      31:13

UBICACIÓN PALESTINOS      32:58

GAZA HOY      34:00

A CONFESION DE PARTE      34:58

CONTROL SOCIAL      40:25

APOSTILLAS DE UN  SIGLO MARAVILLOSO      41:13

MISCELANEAS DE LA COVIDEMENCIA      42:19

 

cancervacunaspoliticasalud
