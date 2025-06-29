© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΜΕ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ Ή ΑΨΥΧΗ ΑΝΘΡΩΠΟΜΗΧΑΝΗ-CYBORG WITHOUT SOUL OF ANTICHRIST ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666 (with subtitles in English and Greek) https://rumble.com/v6vh8ul-cyborg-without-soul-of-antichrist-666.html , https://ugetube.com/watch/U1gqPFTT3XGwPes . ΠΗΓΗ ΤΟΥ ΒΙΝΤΕΟ - SOURCE: https://youtu.be/2cJwkoNTYfE .
ΟΧΙ ΣΤΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΦΑΚΕΛΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΜΕ ΤΣΙΠ ΚΑΤΑΔΟΤΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666 ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΤΣΙΠ ΑΛΛΑ ΚΑΛΟΥΜΑΣΤΕ ΤΥΦΛΑ, ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΟΓΑ ΝΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΨΟΥΜΕ. ΟΜΙΛΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΕΙΩΔΗΣ ΠΟΡΕΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΟΠΥΛΑΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΒΟΥΛΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ, ΟΙ ΟΜΙΛΙΕΣ ΚΑΙ Η ΠΟΡΕΙΑ, 1/6/2025), ΠΟΥ ΣΤΗΝ ΟΥΣΙΑ ΑΝΕΚΟΨΕ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ Η ΨΥΧΟΚΤΟΝΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΟΚΤΟΝΟΥ ΔΡΑΚΟΥΛΗ ΜΙΖΟΤΑΚΗ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΕΠΕΒΑΛΛΕ ΚΑΙ ΤΑ ΚΟΡΩΝΟΔΙΑ(ΕΜ)ΒΟΛΙΑ ΕΥΘΑΝΑΣΙΑΣ, ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΚΗ ΡΩΣΙΚΗ ΡΟΥΛΕΤΑ ΘΑΝΑΤΟΥ (ΒΙΝΤΕΟ) https://rumble.com/v6u7tq7-digital-monitoring-identity-with-chip-of-the-antichrist-666.html , https://www.brighteon.com/ee0bf9a2-e9f4-4bd3-ad4b-4f004e4d3193 , https://ugetube.com/watch/ayzVCNDmN4Iu6gJ .
ΠΑΡΤΕ ΤΟΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ...!!! ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ. Π. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΑΡΡΗΣ (ΒΙΝΤΕΟ) https://rumble.com/v6usc2p-the-personal-number-of-the-antichrist-666.html , https://www.brighteon.com/e258b5ff-89ac-4018-a8a6-736c855aaf6d , https://ugetube.com/watch/Παρτε-τον-προσωπικο-αριθμο-εισιτηριο-για-την-αιωνια-κολαση-χωρις-επιστροφη-π-Εμμανουηλ-Σαρρης-h_CdRwUMD5qa3HL5G.html . ΠΗΓΗ ΤΟΥ ΒΙΝΤΕΟ: https://youtu.be/zQgdB6jYpuk .
Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ: Η ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666 ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ (ΒΙΝΤΕΟ NTOKOYMENTO) https://rumble.com/v2z86u6-saint-paisios-the-true-prophecy-about-the-mark-of-the-antichrist-666.html , https://www.brighteon.com/b1814c5d-1235-42a1-be5e-22cea4ce7e27 , https://ugetube.com/watch/F4SZghzlbRuFGi5 .
Η ΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΨΕΥΔΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΜΕ ΠΑΠΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΣΥΝΟΔΙΚΑ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ (2016). ΠΡΟΗΓΗΘΗΚΕ Η ΜΝΗΜΟΝΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΠΑΠΑ ΩΣ ΑΓΙΟΤΑΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟ (2006). ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ https://rumble.com/v6sm1vd-the-antichrist-global-heretic-union-666-in-hellas.html , https://www.brighteon.com/6fe36a3f-7e29-4165-8258-ff94e8eb117f , https://ugetube.com/watch/3gQlFUitrZqaDl2 .
ΥΓ. ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΦΑΤΙΚΟ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ ΠΟΥ ΚΑΠΟΙΕΣ ΦΟΡΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΕΡΟΜΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΤΟΝ ΠΛΗΣΙΟΝ ΜΟΥ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΟΝ ΒΛΕΠΩ ΩΣ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΟΦΕΙΛΩ ΣΕΒΑΣΜΟ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ ΧΡΙΣΤΟΥ.
