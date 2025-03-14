boletin informativo la llamada berea dave hunt

BrighteonBrighteon UniversityBrighteon SocialBrighteon.AI
The Berean Call
The Berean Call
Este artículo fue publicado originalmente en mayo de 2007.

La Llamada Berea - The Berean Call - TBC

Escudriñar Las Escrituras Diariamente 24/7

Hechos 17:11



“¡Ay nación pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados!  ¡Han abandonado al Señor! ¡Han provocado a la ira al Santo de Israel¡ Se han vuelto atrás!” (Isaías 1:4)

La mayoría de nosotros no puede apreciar la profundidad de la depravación en la que los Estados Unidos y el mundo entero, están sumergiéndose y durante este proceso están provocando a que un Dios misericordioso y paciente haga justicia.  La evidencia es abundante.  Y aún así estamos ciegos a la verdad, como el sapo que está en una olla de agua caliente que lentamente se está calentando y llega a hervir matando al animal sin que él se de cuenta o pueda reaccionar. El engaño está por todo sitio y las mentiras son pasadas como si fueran verdades.  El promotor más grande del aborto se llama a sí mismo “Paternidad Planeada” (Planned Parenthood).  ¿Qué clase de perversa lógica es esta, en que, un esposo y una esposa, deliberadamente deciden asesinar a su bebé en el vientre de la madre y se llaman a sí mismo “padres? ¿No debería llamarse esta asociación, que aconsejan este acto tan perverso, “Paternidad no Planeada?

El asesinato en el vientre es cínicamente llamado con el inocuo nombre de “En favor de la elección libre” mientras que al mismo tiempo están negando tal elección a la víctima.




Por favor visite nuestro sitio web:

https://www.thebereancall.org/spanish


Lea o descargue nuestro libro gratuito titulado:

¿QUÉ AMOR ES ESTE?

https://www.thebereancall.org/content/wlits


Para ver nuestra serie "Una Mujer Cabalga La Bestia"

https://www.youtube.com/watch?v=LPseGGHn5FY&list=PL8h-hZqvqAk8dJtUjUWwM-CbJa5m00BY-


Visite nuestro boletín en línea:

https://www.thebereancall.org/content/los-elegidos-una-narraci-n-ficticia


Para más recursos

https://store.thebereancall.org/shop/category/language-spanish-154


Para ver este Newsletter en inglés:

https://thebereancall.subspla.sh/t7gvcf3


Para más información sobre el Mormonismo: (en Inglés)

https://www.thebereancall.org/topic/mormonism



Music Attribution:

"No Frills Cumbia" Kevin MacLeod (incompetech.com)

Licensed under Creative Commons: By Attribution 4.0 License

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


"Open Those Bright Eyes" Kevin MacLeod (incompetech.com)

Licensed under Creative Commons: By Attribution 4.0 License

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

