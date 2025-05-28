Виктория ПреобРАженская. «Чудо Познания». Вопросы и Ответы. Часть 125. Читает Автор

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Виктория ПреобРАженская. «Чудо Познания». Вопросы и Ответы. Часть 125.
Список вопросов.
00:00 — Вступление.
01:06 — Как выглядит душа и сознание человека? Возможно ли увидеть свою душу со стороны?
02:24 — Как удерживать ум от суетности?
03:03 — Появился какой-то, так называемый, «белый царь», это кто?
07:58 — Что это за «вирус», как Сказано: «принесённый с нижних сфер системы Антибха»?
09:53 — Может сознание не присоединиться к Коллективному Безсознательному? Отчего это зависит?
11:38 — Что такое «дух лести»? Им Антихрист собирается «воскрешать», показывая «чудеса».
12:25 — Кон, ка-нон, закон. В чём разница между понятиями?
Виктория ПреобРАженская — Светоносный Самобытный Живописец, Поэтесса, Писательница, ТеоЛог, ТеоСоф, СофиоЛог, Композитор, Музыкант, Изполнительница Собственных ПроизВЕДений, Основательница Новой Межгалактической КультУры Золотого Века — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©. Она — Академик Ноосферной Общественной Академии Наук, Гранд-Доктор Философии в области ТеоЛогии и ТеоСофии, полный профессор Оксфорда. Член Международного Художественного Фонда, член Творческого Союза Профессиональных художников, Лауреат VII Международного конкурса «Во имя мира на Земле», Лауреат и дипломант «ЮНЕСКО».
(Из Биографии Марии ДЭВИ ХРИСТОС (Виктории ПреобРАженской) https://usmalos.com/biografiya-marii-devi-hristos-viktorii-preobrazhenskoj ).
