Виктория ПреобРАженская. «Чудо Познания». Вопросы и Ответы. Часть 125. Читает Автор

Виктория ПреобРАженская. «Чудо Познания». Вопросы и Ответы. Часть 125.

Список вопросов.

00:00 — Вступление.

01:06 — Как выглядит душа и сознание человека? Возможно ли увидеть свою душу со стороны?

02:24 — Как удерживать ум от суетности?

03:03 — Появился какой-то, так называемый, «белый царь», это кто?

07:58 — Что это за «вирус», как Сказано: «принесённый с нижних сфер системы Антибха»?

09:53 — Может сознание не присоединиться к Коллективному Безсознательному? Отчего это зависит?

11:38 — Что такое «дух лести»? Им Антихрист собирается «воскрешать», показывая «чудеса».

12:25 — Кон, ка-нон, закон. В чём разница между понятиями?

Виктория ПреобРАженская — Светоносный Самобытный Живописец, Поэтесса, Писательница, ТеоЛог, ТеоСоф, СофиоЛог, Композитор, Музыкант, Изполнительница Собственных ПроизВЕДений, Основательница Новой Межгалактической КультУры Золотого Века — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©. Она — Академик Ноосферной Общественной Академии Наук, Гранд-Доктор Философии в области ТеоЛогии и ТеоСофии, полный профессор Оксфорда. Член Международного Художественного Фонда, член Творческого Союза Профессиональных художников, Лауреат VII Международного конкурса «Во имя мира на Земле», Лауреат и дипломант «ЮНЕСКО».

(Из Биографии Марии ДЭВИ ХРИСТОС (Виктории ПреобРАженской) https://usmalos.com/biografiya-marii-devi-hristos-viktorii-preobrazhenskoj ).

